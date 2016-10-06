۳۵۱ هزار تن گندم از کشاورزان زنجانی خریداری شده است

رسول منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر به کیفیت گندم تولیدی در استان زنجان اشاره کردو افزود: خوشبختانه گندم تولیدی در استان بسیار با کیفیت بوده و نسبت به سال گذشته کیفیت گندم استان زنجان بهتر شده است.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه بارش باران امسال بیشتر بود در این میان ایجرود، ماهنشان و ابهر به تربیت بیشترین برداشت گندم در استان زنجان را طی سالجاری را به خود اختصاص دادند.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: زنجان طی سال گذشته جزو ۱۰ استان برتر کشور در تولید گندم بوده است و گندمزارهای استان زنجان ۳۰۵ هزار هکتار است و امسال ۳۵۰ هزار تن گندم از مزارع استان زنجان برداشت می شود.

منصوری به خرید گندم از کشاورزان زنجانی اشاره کردو گفت: از اواخر خردادماه سالجاری تاکنون ۳۵۱ هزار و ۸۰۰ تن گندم از کشاورزان زنجانی خریداری شده است و بیشترین تولید گندم در استان زنجان مربوط به شهرستان خدابنده است و ۴۰ درصد گندم در شهرستان خدابنده تولید می‌شود.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان تصریح کرد: آخرین زمان خرید گندم از کشاورزان تااواخر روز پنجشنبه امروز تاساعت ۱.۳۰ ادامه دارد.

منصوری به میزان مطالبات گندم کاران استان زنجان از دولت را ۴۴۰میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تاکنون ۲۰۵ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران تاکنون پرداخت شده است.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان تصریح کرد: تمام مطالبات کشاورزان تا۲۰ مهرماه پرداخت می شود.

منصوری گفت: از اواخر خردادماه سال جاری خرید گندم از کشاورزان زنجانی آغاز به کار کرد و برای خرید گندم از کشاورزان، ۴۰ مرکز خرید گندم در مناطق مختلف استان زنجان پیش‌بینی‌شده بود.