اوپك نفت زير 60 دلار را تحمل نمي كند

به گزارش خبرگزاري مهر از وين، سيد كاظم وزيري هامانه، پيش از حضور در كنفرانس اوپك به خبرنگاران گفت : در صورتي كه روند كاهش قيمت هاي نفت به صورت كنوني ادامه يابد احتمال كاهش توليد نفت اوپك وجود خواهد داشت.

وي در تحليلي از شرايط كنوني بازار جهاني نفت تصريح كرد : بالا بودن ميزان توليد نفت خام سبب شده است سطح ذخاير جهاني نفت از حد معمول فراتر رود كه درنهايت نوسان و كاهش قيمت ها را دريك ماه گذشته به دنبال داشته است.

وزيري هامانه درپاسخ به پرسشي درباره احتمال استفاده ايران از نفت به عنوان سلاح گفت : ما بارها اعلام كرده ايم همان طور كه ايران توليد نفت خود را در طول 8 سال جنگ تحميلي عراق متوقف نكرد در شرايط كنوني نيز تغييري در سياست هاي خود نخواهد داد وعرضه نفت خود را به بازار جهاني قطع نمي كند.

وي در پاسخ به پرسش ديگري از احتمال اعمال تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد بر ضد ايران تصريح كرد : گزارشي از روند مثبت مذاكرات ايران به كنفرانس اوپك ارايه خواهد شد و هيچ صحبتي درباره تحريم احتمالي ايران وجود ندارد.

همچنين دراين اجلاس اعضاي اوپك در يكصد و چهل و دومين نشست اين سازمان، محمد الهاملي وزير انرژي امارات متحده عربي را به عنوان رئيس دوره اي اوپك انتخاب كرد. شكيب خليل، وزير انرژي الجزاير نيز به عنوان نايب رئيس اوپك، حسين كاظم پور اردبيلي، نماينده ايران درهيئت عامل اوپك به عنوان رييس اين هيئت و فلاح الامري، نماينده عراق درهيئت عامل اوپك به عنوان نايب رئيس آن انتخاب شدند.

فعاليت اين افراد در سمت هاي جديد از ژانويه 2007 آغاز خواهد شد.