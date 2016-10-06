تغییر نگاه مردانه در مدیریت زنان لازم است/ احیای بازارچه بانوان

مریم جمشیدی به همراه مشاوران امور بانوان دستگاه های اجرایی از دفتر سرپرستی خبرگزاری مهر مازندران در ساری بازدید کرد درباره انتصاب زنان در بخش های مدیریتی استان گفت: مدیریت یک پروسه چند عاملی و لازم است در فرهنگ مردان ما این واقع نگری ایجاد شود که جنسیت عیب نیست و این همه دلواپس که می گویند زنان چرا پست نگرفتند در مدت ۸ سال کجا بودند؟.

جمشیدی با بیان اینکه بنده اعتقاد راسخ دارم که هرکس توانمند تر است برای مدیریت شایسته است، تصریح کرد: جنسیت موضوع پیش پا افتاده ای است، در عین حال استاندار محترم معتقد به انتصاب زنان در بخش های مدیریتی است و مدیران هم باید به این اعتقاد استاندار محترم برسند تا توازن جنسیتی در مدیریت ها رعایت شود.

وی جایگاه خبرگزاری مهر را در حوزه تهیه گزارش مثبت ارزیابی کرد و گفت: تهیه گزارش در حوزه های مختلف به ویژه اجتماعی از موضوعات مهمی است که خبرگزاری مهر به آن به درستی و اثرگذاری پرداخته است.

وی افزود: سوژه های اجتماعی فراوانی دراستان وجود دارد که خبرگزاری مهر با رویکردی مطلوبی که در این حوزه دارد می تواند به آن بپردازد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران، با بیان اینکه بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی جامعه را می توان با تعامل با رسانه و دستگاه های اجرایی رفع کرد، گفت: اگر معتقدیم آسیب های اجتماعی زیاد شده است، بایستی برای پیشگیری و رفع آن عزم ملی وجود داشته باشد.

جمشیدی با اشاره به اقداماتی که در اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری در بخش آموزش انجام گرفته است، تصریح کرد: چند سال آینده تاثیر و خروجی این آموزش های را شاهد خواهیم بود.

وی ادامه داد: در گذشته در اداره کل امور بانوان و خانواده برای اجرای برخی از طرح ها ( طرح رحمت) اعتبارات بسیار بالایی در نظر گرفته می شد اما در حال حاضر این اداره کل با وجود مضیقه های مالی که دارد اقدامات بسیار زیادی در حوزه آموزش به زوجین جوان، ارائه تسهیلات به زنان سرپرست خانوار، ایجاد بازارچه های دائمی و ...انجام داده است و موفق به آموزش ۲۴۰ هزار زوج شده است.

بازارچه دائمی از مطالبات مهم زنان استان بوده است

مدیرکل امور بانوان و خانوده استانداری مازندران با بیان اینکه ایجاد بازارچه دائمی یکی از مطالبات مهم زنان سرپرست خانوار استان بود، افزود: خوشحالم که توانستیم در پاسخ به این مطالبه زنان استان، بازارچه دائمی بابلسر افتتاح کنیم و در ۶ ماه آتی هم در شهرهای نوشهر، تنکابن، قائمشهر، آمل و ساری این مهم اجرایی خواهد شد.

جمشیدی، به پرداخت هشت میلیارد تومان تسهیلات به زنان سرپرست خانوار استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر با رایزنی که با صندوق کارآفرینی امید انجام گرفت این صندوق آماده پرداخت تسهیلات به زنان تحصیلکرده جویای کار و زنان سرپرست خانوار واجد شرایط است.

وی، با اشاره به اینکه بر طبق بررسی های انجام شده ۴۶ درصد از طلاق ها در ۵ سال اول زندگی اتفاق می افتد، ادامه داد: در راستای پیشگیری از این معضل جدی اجتماعی آموزش زوجین جوان را در برنامه های ویژه این اداره کل قرار دادیم و بر این اساس ۲۴۰ نفر از زوجین جوان استان این آموزش ها را دریافت کردند.

این مسئول با ابراز رضایت از اینکه آموزش های ما همه اقشار جامعه را شامل می شود افزود: برگزاری کارگاه آموزشی در حوزه سلامت، مدیریت مصرف ، انرژِی، مهارت های زندگی ، مبارزه با مواد مخدر و سوء مصرف مواد و ... از کارهای مهمی است که در اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری و مشاورین امور بانوان فرمانداری ها با جدیت تمام پیگیری می شود.

جمشیدی با بیان اینکه افتخار می کنم که به مشکلات زنان سرپرست خانوار و ایجاد بازارچه دائمی برای زنان ویژه پرداخته شد، گفت: اقدامات حوزه بانوان و خانواده استانداری مازندران بسیار زیاد و حتی بالاتر ز انتظارات بوده است که دستاورهای آنرا در سالهای آتی شاهد خواهیم بود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استاندار مازندران با بیان اینکه دولت تدبیر و امید اقدامات زیادی تاکنون انجام داده است که به آن پرداخته نشد، اظهار کرد: دولت تدبیر و امید دولت مظلومیت است و رسانه ها باید به اقداماتی که دولت انجام داده ( دستاوردهای این اقدامات کم هم نیست) ، بپردازند.

جمشیدی، در ادامه تصریح کرد: انتقاداتی که به اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری می شود باعث خوشحالی بنده می شود زیرا بنده به همه اقداماتی که انجام دادم واقفم و حتی معتقدم اقدامات این اداره کل از این سه سال هم بیشتر بوده است و به مدیریت خودم نمره بالایی می دهم.

وی، با بیان اینکه اعتقاد راسخ دارم که انسانهای صابر همیشه برنده هستند، اظهار کرد: انتقاداتی که به استاندار محترم تاکنون شده را زمان قضاوت خواهد کرد و ایشان از آن دسته مدیران مظلومی است که انصافا کار می کند و همیشه در اوج است.