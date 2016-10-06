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۱۵ مهر ۱۳۹۵، ۹:۲۴

وزیر نیرو:

آبگیری سد کنجانچم ایلام نیمه نخست سال ۹۶ آغاز می شود

آبگیری سد کنجانچم ایلام نیمه نخست سال ۹۶ آغاز می شود

ایلام -وزیر نیرو گفت: آبگیری سد کنجانچم واقع در شهرستان مهران از توابع استان ایلام نیمه نخست سال ۹۶ آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان صبح پنجشنبه یر جریان بازدید از سد کنجانچم اظهار داشت: این سد از بزرگ ترین سدهای استان ایلام است که ۱۲۰ میلیون متر مکعب آب را برای مصارف شرب ، کشاورزی و صنعت منطقه تامین خواهد کرد.

وی افزود: استان ایلام و شهرستان مرزی مهران در ریل و مدار توسعه قرار گرفته و با توجه به ذخائر عظیم نفت و گاز اجرای این سدها می تواند در تامین آب مورد نیاز بخش صنعت نقش تعیین کننده ای ایفا کند.

وزیر نیرو همچنین از مراحل اجرایی سد چنگوله با حضور استاندار ایلام بازدید کرد و گفت: فعالیت های مقدماتی اجرای این پروژه آغاز شده و با توجه به شرایط زیست محیطی و فنی مهم ترین تصمیم را برای اجرای این سد خواهیم گرفت.

چیت چیان ادامه داد: امکان توسعه صنعتی شهرستان مهران با توجه به بازار بسیار خوب در کشور عراق باید در راس برنامه های مسئولان قرار گیرد تا شاهد رونق فضای کسب و کار و اشتغالزایی در منطقه باشیم.

وزیر نیرو صبح پنجشنبه به منظور بازدید از طرح های سدسازی ایلام وارد این استان شد، در این سفر قرار است از مراحل ساخت و آخرین وضعیت سدهای چنگوله و کنجانچم بازدید شود.

کد مطلب 3788740

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