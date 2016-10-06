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۱۵ مهر ۱۳۹۵، ۹:۵۸

رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه آذربایجان شرقی تاکید کرد:

توقف مهاجرت از طریق تسهیل کارآفرینی گام نخست تحقق اقتصاد مقاومتی

توقف مهاجرت از طریق تسهیل کارآفرینی گام نخست تحقق اقتصاد مقاومتی

اهر - رئیس سازمان برنامه‌وبودجه استان گفت: توانمندسازی اقشار مختلف از طریق آموزش و هدایت‌های هدفمند تنها راه رسیدن به توسعه واقعی و تحقق اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش خبرنگار مهر، داود بهبودی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست مشترک شورای اداری و اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان اهر ضمن تسلیت ایام سواری شهادت اباعبدالله الحسین از اقدامات انجام‌گرفته در ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان اهر تقدیر کرد.

وی ابتدا به شرح و تبیین کلیدواژه‌های اقتصاد مقاومتی پرداخت و این کلیدواژه‌ها را خروجی اصلی یک اقتصاد موفق و پویا دانست و گفت: مداومت و پایداری مهم‌ترین ویژگی ادبیات اقتصاد مقاومتی و تعریف نقش برای همه اقشار جامعه لازمه تحقق چنین اقتصادی است.

بهبودی از همگرایی و همراهی کلیه دستگاه‌ها به‌عنوان دیگر لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی نام برد و از مدیران شهرستان خواست بین وظایف روزمره و مأموریت‌های جاری دستگاه‌ها و اقدامات خاص اقتصاد مقاومتی تمایز و تفاوت قائل شوند و انتظار ستاد فرماندهی استان را انجام اقداماتی درزمینهٔ اقتصاد مقاومتی ذکر کرد.

وی با اشاره به نقش مدیریت بی‌پول، از عدم اختصاص بودجه‌ای ویژه درزمینهٔ اقتصاد مقاومتی خبر داد و خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی مبتنی بر ظرفیت‌های درونی جامعه و استوار بر محوریت مردمی است.

دبیر اقتصاد مقاومتی استان با اشاره به ظرفیت بالای انسانی، بازرگانی و کشاورزی شهرستان اهر گفت: اولین اقدام در تحقق اقتصاد مقاومتی متوقف کردن جریان مهاجرت از شهرستان ها به شهرهای بزرگ از طریق بسترسازی اداری برای فعالیت‌های اقتصادی کارآفرینان است.

بهبودی جلب مشارکت‌های مردمی و تجمع منابع متفرقه دستگاه‌ها و استفاده هدفمند از آنها و نیز فعال نمودن ظرفیت‌های روستاها توسط دهیاران را از دیگر راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در شهرستان اهر دانست.

کد مطلب 3788771

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