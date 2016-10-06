حوزه انقلابی باید پیشتیبان نظام و جامعه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله علیرضا اعرافی در آیین تکریم و معارفه معاونین و مدیران مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه اظهار داشت: برنامه‌های تحولی حوزه با نظر رهبر معظم انقلاب، مراجع معظم تقلید، مدیران حوزه و بر اساس نیازسنجی‌های موجود که در قالب ۳۶ مورد دسته‌بندی شده، می‌باشد.

عضو شورای عالی حوزه افزود: من برای برنامه‌های مدنظر، دیدارها و ملاقات‌هایی بعضاٌ چندین بار با مراجع عظام و رهبر انقلاب داشته‌ام، بطوری که مقام معظم رهبری در طرح و برنامه پیشنهادی بنده فرمودند که طرح خوبی است و توصیه‌هایی هم داشتند.

آیت الله اعرافی با اشاره به نکات و فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر شورای عالی حوزه‌های علمیه گفت: در این دیدار ایشان نکات ارزشمندی را متوجه حوزه‌های علمیه و نقشی که دارند را گوشزد فرمودند، که «توجه و حرکت در مسیر حوزه انقلابی»، «توجه به همه ابعاد نظام و جامعه»، «تفکر، رشد و تولید علم»، «مبارزه با انحرافات»، «برخورداری نظام حوزه از یک برنامه جامع»، «ترسیم چشم انداز کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت» از جمله این نکات ارزشمند بود.

امام جمعه قم ادامه داد: «نیازسنجی»، «ابزار سنجی»، «ارزیابی و قابلیت انعطاف»، «قابلیت اجرا طرح ها و برنامه»، «توجه به همه نیازهای جامعه و پاسخ گویی به آنها»، «تئوری سازی»، «تأکید بر چابک سازی ظرفیت موجود»، «عدم تشکیل دیوانسالاری در حوزه»، «تأکید بر بهبود وضع معیشتی طلاب»، «رشد همزمان تهذیب و تعلیم»، «تربیت مبلغ» از دیگر نکاتی بود که مقام معظم رهبری حوزه را موظف به عمل و انجام آن سفارش کردند.

مدیر حوزه‌های علمیه در بخش دیگری از سخنان خود به دغدغه‌های مراجع معظم تقلید و نکته نظرات آنان اشاره کرد و افزود: در دیدارهای متعدد مراجع معظم تقلید نکاتی از جمله «توجه به امور اخلاقی»، «توجه به خانواده طلاب»، «احیای سنت‌های حوزه و تقویت آن اصل اصیل»، «تقویت و نگاه ویژه به حوزه و مدارس علمیه شهرستان‌ها»، «توسعه عمرانی مدارس علمیه در سایرشهرها»، «رشد و توسعه فعالیت‌های تبلیغی در عرصه بین الملل»، «توجه به نخبگان حوزه و طلبه دانشجویان» اشاره کردند.

آیت الله اعرافی در بخش دیگری از سخنان خود به تدوین سند ارتباطی معاونین و مدیران مرکز مدیریت اشاره کرد و گفت: همراه با این سند، احکام و تکالیف بودجه‌ای ابلاغ می‌شود که هر یک موظف هستند در راستای بهره از ظرفیت موجود نسبت به تحول، پویایی در حوزه گام‌های موثری بردارند.

وی با بیان اینکه «مجموعه نظامات»، «طرح آمایش» از طرح‌های ویژه و ضروری حوزه‌ها در راستای طرح تحول حوزه می‌باشد، افزود: «هدفمندی مزایا»، «طرح کارویژه‌های روحانیت»، «نقشه جامع رشته‌ها»، «تکمیل درختواره علمی»، «تکمیل و اصلاح سطح یک»، «مدرسه الگو»، «تکمیل ساختار حوزه» می‌بایست به عنوان موارد پایدار طرح تحول حوزه مورد توجه قرار بگیرند تا بتوانیم به عنوان یک سند چشم انداز اولیه با سرعت به ملاک‌ها، محورها و شاخص‌های مورد نظر دست پیدا کنیم.