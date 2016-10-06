طرح قرآنی مصباح الهدی در قالب ۱۰ پایگاه افتتاح می شود

حجت الاسلام مسعود صفی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر به اجرای طرح قرآنی مصباح الهدی اشاره کرد و افزود: این طرح سه ساله قرآنی و تخصصی است.

وی با اشاره به اینکه در ایستگاه دسته جات ایستگاه قرآنی را خواهیم داشت، اظهار کرد: باید در محافل عزاداری به بحث قرائت قرآن توجه خاصی شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به طرح قرآنی مصباح الهدی، گفت: این طرح سه ساله قرآنی تخصصی و فنی است و در قالب ۱۰ پایگاه از اول محرم افتتاح و رونمایی می شود.

صفی یاری تاکید کرد: قرآن مهم‌ترین و تأثیرگذار ترین امر درزمینه توسعه فرهنگ دینی و اسلامی در جامعه است و رفع چالش‌های فرهنگی در گرو توجه بیشتر به قرآن و مفاهیم قرآنی است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه در شرایط پر از آشوب فرهنگی قرآن بهترین اسلحه ناظر و مقابله با دشمن است، یاد آورشد: در حال حاضر نگرانی ها در حوزه فرهنگی بیشتر از گذشته است و در این میان باید فعالیت های قرآنی تقویت شود.

صفی یاری گفت: امروز دشمن با تمام توان نسبت به هجمه فرهنگی جامعه اسلامی ایران اقدام کرده و از همه ابزارها در این زمینه استفاده می‌کند و مقام معظم رهبری در این زمینه نگرانی دارند و سازمان برای تقویت فرهنگ دینی در جامعه فعالیتهای دینی و قرآنی خوبی را تدوین کرده است.

وی یاد آورشد: امروز دشمن ایمان جوانان را نشانه گرفته و می‌خواهد جوانان که سرمایه‌های ارزشمند نظام جمهوری اسلامی ایران هستند را به سمت اهداف شوم خود بکشد ولی قرآن ابزار مهم برای مقابله با این توطئه است و در این میان باید برنامه های قرآنی در عزاداری ها مورد توجه هیئت های مذهبی باشد.