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۱۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۴

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان:

طرح قرآنی مصباح الهدی در قالب ۱۰ پایگاه افتتاح می شود

طرح قرآنی مصباح الهدی در قالب ۱۰ پایگاه افتتاح می شود

زنجان-مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان  با اشاره به طرح  قرآنی مصباح الهدی، گفت: این طرح سه ساله قرآنی تخصصی و فنی  است و در قالب  ۱۰ پایگاه از اول محرم  افتتاح و رونمایی می شود.  

حجت الاسلام مسعود صفی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر به اجرای طرح قرآنی مصباح الهدی اشاره کرد و افزود: این طرح سه ساله قرآنی و تخصصی است. 

وی  با اشاره به اینکه در ایستگاه دسته جات  ایستگاه قرآنی را خواهیم داشت، اظهار کرد: باید در محافل عزاداری به بحث قرائت قرآن توجه خاصی شود. 

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان  با اشاره به طرح  قرآنی مصباح الهدی، گفت: این طرح سه ساله قرآنی تخصصی و فنی است و در قالب  ۱۰ پایگاه از اول محرم  افتتاح و رونمایی می شود.  

صفی یاری  تاکید کرد: قرآن مهم‌ترین و تأثیرگذار ترین امر درزمینه توسعه فرهنگ دینی و اسلامی در جامعه است و رفع چالش‌های فرهنگی در گرو توجه بیشتر به قرآن و مفاهیم قرآنی است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه در شرایط پر از آشوب فرهنگی قرآن بهترین اسلحه ناظر و مقابله با دشمن است، یاد آورشد: در حال حاضر نگرانی ها در حوزه فرهنگی بیشتر از گذشته است و در این میان باید فعالیت های قرآنی تقویت شود. 

صفی یاری  گفت: امروز دشمن با تمام توان نسبت به هجمه فرهنگی جامعه اسلامی ایران اقدام کرده و از همه ابزارها در این زمینه استفاده می‌کند و  مقام معظم رهبری در این زمینه  نگرانی دارند و سازمان برای تقویت فرهنگ دینی در جامعه فعالیتهای دینی و قرآنی خوبی را تدوین کرده است.

وی یاد آورشد: امروز دشمن ایمان جوانان را نشانه گرفته و می‌خواهد جوانان که سرمایه‌های ارزشمند نظام جمهوری اسلامی ایران هستند را به سمت اهداف شوم خود بکشد ولی قرآن ابزار مهم برای مقابله با این توطئه است و در این میان  باید برنامه های قرآنی در عزاداری ها مورد توجه هیئت های مذهبی باشد. 

کد مطلب 3788780

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