روحانیون پرچمداران تبلیغ معارف اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام علی مرادی شامگاه چهارشنبه در همایش بصیرت عاشورایی، نماز و آسیب های اجتماعی که با حضور مسئولان استانی و شهرستانی و جمعی از مداحان و ذاکرین اهل بیت در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی نور برگزار شد، ضمن تسلیت ایام شهادت اباعبدالله الحسین(ع) و هفتاد و دو تن از یاران باوفایش، اظهار داشت: روحانیون نقش بزرگی در ترویج ارزش های اسلامی در بین اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان دارند.

وی با بیان اینکه روحانیون همواره در عرصه های مختلف کشور نقش خود را به خوبی ایفا کرده اند، افزود: یاری رساندن به اهل بیت از مهمترین خصوصیت مسلمانان است.

امام جمعه بیجار با اشاره به اهداف قیام اباعبداله الحسین (ع) در واقعه عاشورا، گفت: مهم ترین پیام امام حسین(ع)در واقعه عاشورا اقامه نماز اول وقت بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش مهم و اساسی روحانیون در اشاعه فرهنگ حسینی اشاره کرد و گفت: روحانیون و ذاکرین اهل بیت با فراهم کردن بستر مناسب باید فضائل اهل بیت را به گوش مردم برسانند.

امام جمعه بیجار به اهمیت برگزاری هرچه با شکوه تر برنامه های عزاداری ایام محرم تاکید کرد و گفت: هیئت امنا زمینه مناسب برای سخنرانی وعاظ در ایام برگزاری مراسم عزادارای اباعبدالله الحسین (ع) فراهم نمایند و خود مادحین نیز با بیان مطالب شیوا و بر افزایش معرفت حسینی عزاداران اهتمام داشته باشند.

وی بیان داشت: مجالس و محافل اباعبدالحسین (ع) باید محل افزایش بصیرت و معرفت افزایی باشد.

امام جمعه بیجار با تاکید بر اینکه امام حسین (ع) برای احیای امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد، بیان داشت: روحانیون و وعاظ بر اقامه نماز اول وقت در دستجات عزاداری تاکید کنند.

وی وقف را یکی از معروفات مهم در جامعه دانست و بیان داشت: روحانیون و وعاظ در منبرهای خود در ماه محرم مردم را به وقف برای نگهداری مساجد و برگزاری مجالس اهل بیت تشویق نمایند.