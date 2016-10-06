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۱۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۱۴

آغاز به کار «نیروهای ویژه اروپا» برای مقابله با مهاجرین

آغاز به کار «نیروهای ویژه اروپا» برای مقابله با مهاجرین

نیروهای جدید عملیات ویژه اتحادیه اروپا برای مقابله با سیل پناه جویان در مرز بلغارستان و ترکیه فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این نیروها در چارچوب تقویت مقابله مرزی این اتحادیه با هجوم پناهجویان از امروز پنج شنبه کار خود را آغاز کرده اند.

این واحد جدید به نوعی توسعه فعالیت «فرانتکس» (سازمان کنترل مرزی اروپا) را هدف قرار می دهد که در سال ۲۰۰۴ به منظور کمک به هماهنگی بیشتر در تلاش های اروپا برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی تاسیس شد.

فرانتکس که مقر آن در ورشو، پایتخت لهستان است، سال گذشته ناکارآمدی خود را در مقابله با هجوم صدها هزار نفر از پناهجویانی که با عبور از یونان تلاش کردند خود را از مسیر کشورهای بالکان به شمال اروپا برسانند، به اثبات رساند.

کد مطلب 3788785
عبدالحمید بیاتی

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