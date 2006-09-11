همايش " روانشناسي بنيادگرايي" در انگلستان برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از منابع اينترنتي انجمن رونشناسي مسيحي بريتانيا برگزار كننده اين همايش است.

رواج بنيادگرايي در جهان در همه نوع آن سبب شده كه به اين پديده از جنبه هاي گوناگوني نظر كنند. در اين ميان نگاه از جنبه روانشناسي نگاهي جالب توجه است كه مي تواند مكمل نگاهها و رويكردهاي ديگر قلمداد شود. در اين همايش بنا است از اين منظر به پديده بنيادگرايي توجه شد.

پيتر هيل از دانشگاه رزميد و سارا سويج از دانشگاه كيمبريج بنا است در اين همايش از منظر روان شناسي ديني به مفهوم بنيادگرايي عطف توجه نشان دهند.