به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی قزوین، فرزاد خوش‌اخلاق در این باره اظهار داشت: با توجه به اجرای عملیات تعمیرات و تعویض برخی از دریچه‌ها توسط شرکت آب منطقه‌ای قزوین، از کشاورزان درخواست می‌شود برای کشت پاییزه گندم و جو برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند تا کشت در زمان مناسب صورت گیرد.

وی ادامه داد: کشاورزان باید در زمان مناسب کشت پاییزه خود را انجام دهند تا حداکثر پایان ۲۵ آبان ماه سال جاری سهمیه آب کانال را دریافت کرده و نسبت به آبیاری اقدام کنند.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۶۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این استان زیر شبکه آبیاری دشت قزوین قرار دارد.

خوش‌اخلاق عنوان کرد: کشاورزان گندم‌کار و جوکاری که اقدام به کشت غلات کنند، سهمیه حقابه کانال آب دریافت می‌کنند.