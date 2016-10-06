آثار راه یافته به نخستین جشنواره‎ فیلم کوتاه شهروند سقز مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس گزارش هیئت بازبینی نخستین جشنواره‎ی فیلم کوتاه شهروند سقز و در پی فراخوان انجام شده و اطلاع‎رسان صورت گرفته به صورت کشوری، تعداد ۶۶ اثر در دو زمینه‎ی فیلم کوتاه و آیتم به دبیـرخانه‎ی این جشنواره تحویل گردید.

پس از بازگشایی و بررسی طرح های رسیده در حضور هیئت بازبینی، چهار جلسه‎ کاری در محل سالن جلسات شورای شهر سقز، با حسن نیت و نهایت دقت و توجه مورد تحلیل و بررسی موضوعی قرار گرفته که در پایان تعداد ۲۷ اثر فیلم کوتاه و آیتم ازجمله نگاه اثر روژانو ارجمند، تاکسی امید نیک رو، آیا شهر ما خانه ماست؟ اثر پرویز رهبر و محمد رضا رحیمی، آپارتمان های سیاه من اثر غزاله شکراله پور، لطفا زباله نریزید اثر رزگار یوسف پناه، خیابان ها به روایتی دیگر اثر مقداد حسن نژاد، ایستگاه اثر آذر منصوری، دیگری اثر هادی عنانی، از چپ به راست اثر عرشیا زینعلی، قشنگه او اثر سروش شکرگزار ناوی، سکوت اثر رسول لطیفی، عنکبوت اثر پوریا پرتو، زمانی برای دوری درختان اثر علی اصنمری، از خرید شما متشکرم اثر علی تجاتی، به ربه ست اثر حامد جوشنی، ته نگانه اثر حامد جوشنی، اور دوز اثر مهدی ماهیدشتی، چهار راه تکرای اثر امید علی جلیل، قهرمان ئه وین عباسی، نوای شوم یک قهرمان اثرتوفیق امانی، نظافت اثر محمدرضا مینیاپور، راهین اثر ارسلان امینی، شاری من مالی من اثر حامد جوشنی، بدون شرح اثر رضا احمدیاری، عبور اثر رضا احمد یاری و دریای کاغذ اثر فاطمه حاجی محمودی با رای اکثریت هیئت بازبینی، به بخش مسابقه‎ی جشنواره راه پیدا نمودند

همچنین در بخش طرح و فیلمنـامه، از میان ۱۹ اثر رسیده به دبیرخانه‎ی جشنواره، هفت اثر از جمله ترافیک اثر محمد رضا مینا پور، درخت سفید و دایره اثر آکو زند کریمی، اسراف و قضاوت اثر مهناز همتیان، ترافیک اثر رامین نوری و حمل و نقل اثر مرجان کریمیان به بخش پایانی جشنواره راه یافتند

نظام غفاری، حسین بیگی، مهدی رضایی، فریدون محمدزاده و اسماعیل رضائی اعضای هیئت بازبینی نخستین جشنواره‎ی فیلم کوتاه شهروند سقز را تشکیل می دهند.

شورای شهر و شهرداری سقز با همکاری انجمن فیلم و اراده فرهنگ و ارشاد اسلامی، به منظور شناسایی آثار سینمایی، فیلم کوتاه، پویا نمایی و آیتم با مضامین فرهنگ شهرنشینی، روابط اجتماعی و کرامت انسانی و اخلاقی در بستر شهر، جلب مشارکت فعالان فرهنگی و هنری در تولید آثار فاخر و مناسب جهت ارتقای فرهنگ شهروندی و شهرنشینی، اولین جشنواره فیلم کوتاه را در سقز برگزار می کند.

قرار است از ۳ اثر برتر، ۳ آیتم برتر و ۳ طرح آیتم به صورت فیلمنامه تا پایان ماه جاری تقدیر بعمل آید.