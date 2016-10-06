شاهرخ پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیش بینی هوای استان کرمانشاه طی روزهای تاسوعا و عاشورای امسال گفت: طی روزهای آتی می توان پیش بینی دقیق تری ارائه کرد اما طی پیش بینی های بلند مدت، احتمالا در روزهای تاسوا و عاشورای امسال پدیده خاصی را در استان نداشته باشیم.

وی افزود: براساس خروجی اطلاعیه های هواشناسی، بارش های امسال در پاییز کمتر از نرمال و نرمال خواهد بود و احتمالا شروع بارش های پاییزی نیز با تاخیر ۷ تا ۱۰ روزه نسبت به حالت طبیعی اش آغاز می شود.

کرمانشاه، پاییز امسال گرمتر خواهد بود

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در خصوص وضعیت دمای هوا طی پاییز امسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل نیز گفت: پاییز امسال نسبت به دمای نرمال، ۰.۰۵ تا ۱.۵ درجه گرمتر خواهد بود.

پارسا در خصوص پیش بینی هوای استان طی چند روز آینده نیز گفت: طی دو سه روز آینده و تا اوایل هفته آتی جوی آرام بر هوای استان حاکم خواهد بود و پدیده خاص در این مدت، روند افزایش نسبی دما است.

وی میزان بارندگی های امسال استان را تاکنون ۷۴۰ میلی متر اعلام کرد و گفت: این میزان بارندگی در دوره آماری خودش بی نظیر و تقریبا یک رکورد در دوره ۵۰ تا ۶۰ ساله است.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به میزان بارندگی ها، از رشد ۶۰ درصدی آن نسبت به بلند مدت و رشد ۱۲۲ درصدی بارش های استان نسبت به سال گذشته خبر داد.