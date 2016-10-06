به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «افق»، «فرید بختور» رئیس شورای ولایتی فراه گفت: طالبان چندین روستا در این ولایت را در کنترل خود دارند و راههای منتهی به این ولایت را بسته اند. در صورت بی توجهی مقامات دولتی، احتمال میرود که طالبان به مرکز این شهر حمله کند.
وی در ادامه افزود: طالبان از ولایتهای همجوار به این ولایت هجوم آورده و اتباع خارجی نیز شامل این گروه هستند.
در همین حال مقامات این ولایت با رد این ادعای شورای ولایتی گفتهاند که طالبان توانایی مقابله با نیروهای امنیتی افغانستان را ندارد.
«محمد آصف ننگ» والی ولایت فراه ادعای شورای ولایتی مبنی بر بسته شدن راههای مواصلاتی این ولایت توسط طالبان را رد کرده و گفت: بزرگراه های اصل باز بوده و امنیت این ولایت به طور کامل برقرار است.
وی همچنین افزود: طالبان تا ۳۰ کیلومتری این ولایت عقب رانده شده است و موانع امنیتی نیز در شهر های این ولایت ایجاد شده تا طالبان نتوانند به عابرین و مردم آسیب برسانند.
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