بیژن سوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشار به فرا رسیدن عزاداری های ایام ماه محرم اظهار داشت: در این راستا هیئت های مذهبی پلدختر باید رعایت مسائل امنیتی را در دستور کار خود قرار دهند و برنامه ها را به گونه ای تنظیم کنند که برای مردم ایجاد مزاحمت نکنند.

وی افزود: هیئت داران در عزاداری ها نهایت همکاری و همراهی را برای منظم برگزار شدن مراسم ها با نیروی انتظامی داشته باشند.

رئیس دادگستری شهرستان پلدختر گفت: هیئت های مذهبی از وسایلی مانند طبل های بزرگ و نامناسب که آلودگی صوتی ایجاد می کنند و در شان مجالس امام حسین(ع) نیست استفاده نکنند.

سوری افزود: هیئت های مذهبی برای رعایت برقراری نظم و امنیت اقدام به تشکیل گروه های انتظامات کنند و در این رابطه با نیروی انتظامی همکاری لازم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه با خاطیان و افرادی که اقدام به ایجاد بی نظمی در عزاداری های محرم می کنند به طور حتم برخورد قاطع و قانونی صورت می گیرد گفت: دستگاه قضایی با کسانی که کوچکترین خللی در نظم و امنیت عزاداری ها ایجاد کنند به طور حتم برخورد قانونی خواهد داشت.

رئیس دادگستری شهرستان پلدختر به زمان پایان عزاداری ها در این شهرستان اشاره کرد و گفت: به هیئت های مذهبی توصیه می شود که ساعت ۲۳ شب مراسم خود را پایان داده و صدای بلندگوها را طوری تنظیم کنند که برای شهروندان ایجاد مزاحمت نشود.