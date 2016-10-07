کشف دندان کوسه ای با قدمت ۲۰ میلیون سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لایوساینس، محققان موفق به شناسایی فسیل دندان یک نوع کوسه از خانواده Ginormous Megalodon شده اند که قدمتی به طول ۲۰ میلیون سال دارد و اندازه این کوسه به بزرگی یک خودرو بوده است.

زیستگاه این آبزی در اقیانوس های باستانی آرام و آتلانتیک گزارش شده و با دندان های نوک تیز خود شکار می کرده است.

اگر چه فسیل کشف شده حاکی از انقراض این کوسه دارد اما محققان موفق به شناسایی ۴ دندان ۴.۵ سانتی متری آن در ژاپن، کالیفرنیا، پرو و کارولینای شمالی شده اند.

این کشف جدید نشان می دهد که اطلاعات بشر نسبت به آبزیان باستانی بسیار ناچیز است.

محققان نام این کوسه را Megalolamna paradoxodon گذاشته اند.

نکته قابل توجه در مورد دندان های این کوسه، شکل خاص و نوک تیز بودن آن است.