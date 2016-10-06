ارتقاء شاخص راه روستایی در کردستان/۱۰۰۰ کیلومتر راه آسفالت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام ملکی صبح امروز پنج شنبه در مراسم افتتاح پروژه حوزه راه در استان کردستان که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، اظهار داشت: با بهره برداری از پروژه های امروز شاخص بهره مندی از راه روستایی آسفالته در کردستان ارتقاء پیدا می کند.

وی ادامه داد: امروز و با حضور وزیر وزیر راه و شهرسازی ۷۰ کیلومتر شبکه بزرگراه در محورهای مختلف استان کردستان با مجموع هزینه ای معادل ۱۵۰ میلیارد تومان افتتاح شد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان کردستان عنوان کرد: این محورها شامل یک باند از کنار گذر سقز به طول ۱۲ کیلومتر، مسیر سقز به سمت صاحب به طول ۱۵ کیلومتر و محدوده روستایی ریشه اباد به طول ۶.۵ کیلومتر است.

وی ادامه داد: از دیگر محورهای قابل افتتاح شامل ورودی دیواندره به طول ۲.۵ کیلومتر، گردنه ماموخ به طول ۴.۵ کیلومتر و محور کامیاران به سنندج به طول ۱۰ کیلومتر و همچنین محورهای بیجار به سمت زنجان و دیواندره به طول ۸ کیلومتر است.

ملکی بیان کرد: با بهره برداری از ۷۰ کیلومتر بزرگراه در استان کردستان میزان کل طول شبکه بزرگراهی در این استان به ۲۵۰ کیلومتر افزایش می یابد و این مهم قدم خوبی در راستای تسهیل در تردد وسائل نقلیه است.

وی با اشاره به ارتقاء شاخص استان کردستان در حوزه شبکه بزرگراهی، افزود: در حال حاضر به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر راه آسفالته در کشور حدود ۲۱ کیلومتر آن بزرگراه است ولی این میزان در استان کردستان حدود ۱۱ کیلومتر است و مقایسه این دو عدد نشان دهنده وضعیت نگران کننده این استان به شمار می رود.

مدیر کل راه و شهرسازی کردستان اضافه کرد: امروز همزمان با ۸۰ کیلومتر راه روستایی در تمامی شهرستان های استان با اعتباری معادل ۳۰ میلیارد تومان به بهره برداری می رسد.

ملکی بیان کرد: مجموعا در این سفر ۱۵۰ کیلومتر راه بزرگراهی و روستایی با ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری می رسد که انتظار می رود بهره برداری از این میزان پروژه زمینه برای تسهیل در تردد وسائل نقلیه را فراهم کند.

وی به وضعیت راه روستایی در کردستان اشاره کرد و افزود: با اضافه شدن پروژه های افتتاح شده در این سفر، مجموع راه روستایی آسفالته در کردستان به دو هزار و ۷۸۰ کیلومتر رسیده است ولی همچنان با شاخص کشوری تفاوت قابل ملاحظه ای داریم.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان عنوان کرد: هم اکنون آسفالت هزار کیلومتر راه روستایی در دست اقدام است که کار اجرایی ۵۰۰ کیلومتر آن شروع شده و باید تا دو سال آینده کل این هزار کیلومتر آسفالت و مورد بهره برداری قرار گیرد.