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۱۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۳۹

همزمان با سومین روز از ماه محرم؛

پانزدهمین سالگرد ارتحال آیت الله حاج آخوند در کرمانشاه برگزار شد

پانزدهمین سالگرد ارتحال آیت الله حاج آخوند در کرمانشاه برگزار شد

کرمانشاه- همزمان با سومین روز از ماه محرم، پانزدهمین سالگرد ارتحال آیت الله حاج آخوند در کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار، پانزدهمین سالگرد ارتحال آیت الله حاج آخوند، شامگاه چهارشنبه با حضور جمعی از علما، روحانیون و مردم شریف کرمانشاه در محل مسجد حاج شهبازخان کرمانشاه برگزار شد.

آیت الله علما، نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه سخنران ویژه این مراسم ارتحال بود که پس از نماز مغرب و عشا با حضور مردم شریف کرمانشاه برگزار شد.

آیت الله العظمی شیخ مجتبی حاج آخوند در سال ۱۳۰۸ در کرمانشاه و در یک خانواده مذهبی متولد  و پس از سال ها تحصیل در علوم اسلامی در سایه الطاف خداوند و توسل به ائمه اطهار و با توجه به استعداد فروان به درجه عالی اجتهاد رسید.

وی از مبارزان سیاسی انقلاب بود که پیشینه مبارزاتش به قبل از سال ۴۲ و در جریان افشاگری های امام (ره) بر می گردد.

آیت الله حاج آخوند در نهایت و پس از سال ها خدمت و مجاهدت در راه دین در سال ۸۰ و در سن ۷۲ سالگی دارفانی را وداع گفت و پیکر او در حرم مطهر حضرت معصومه (س) در شهر قم به خاک سپرده شد.

کد مطلب 3788865

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