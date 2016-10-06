پانزدهمین سالگرد ارتحال آیت الله حاج آخوند در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار، پانزدهمین سالگرد ارتحال آیت الله حاج آخوند، شامگاه چهارشنبه با حضور جمعی از علما، روحانیون و مردم شریف کرمانشاه در محل مسجد حاج شهبازخان کرمانشاه برگزار شد.

آیت الله علما، نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه سخنران ویژه این مراسم ارتحال بود که پس از نماز مغرب و عشا با حضور مردم شریف کرمانشاه برگزار شد.

آیت الله العظمی شیخ مجتبی حاج آخوند در سال ۱۳۰۸ در کرمانشاه و در یک خانواده مذهبی متولد و پس از سال ها تحصیل در علوم اسلامی در سایه الطاف خداوند و توسل به ائمه اطهار و با توجه به استعداد فروان به درجه عالی اجتهاد رسید.

وی از مبارزان سیاسی انقلاب بود که پیشینه مبارزاتش به قبل از سال ۴۲ و در جریان افشاگری های امام (ره) بر می گردد.

آیت الله حاج آخوند در نهایت و پس از سال ها خدمت و مجاهدت در راه دین در سال ۸۰ و در سن ۷۲ سالگی دارفانی را وداع گفت و پیکر او در حرم مطهر حضرت معصومه (س) در شهر قم به خاک سپرده شد.