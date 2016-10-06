گیلان آماده برگزاری سی و نهمین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه‌ مشترک ستاد معین و ستاد اجرایی سی و نهمین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم که در انزلی برگزار می شود اجرای این مسابقات را باعث نزول برکات قرآنی و اشاعه فضای معنوی در استان گیلان دانست و اظهار کرد: انجام هرگونه کمک برای مسابقات قرآنی سرمایه‌ نظام جمهوری اسلامی است و همه دستگاه‌های اجرائی استان با افتخار در برگزاری باشکوه این مسابقات سهیم می شوند.

وی با بیان اینکه حماسه کربلا برای زنده نگاه داشتن آموزه های قرآنی به وقوع پیوست افزود: برگزاری سی و نهمین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم در چنین شرایطی افتخاری بزرگ برای گیلان است.

استاندار گیلان تصریح کرد: قرآن همیشه محور است و باید تلاش شود از این محور، اشتراک همه‌ مسلمانان برای همگرایی بیشتر بهره ببرند.

نجفی به تأکیدات رییس جمهور و دولت در پرداخت به مسائل قرآنی از طریق آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: دولت یازدهم این افتخار را دارد که برای آشنایی بیشتر دانش آموزان و نسل جوان برنامه‌های متعدد قرآنی را در سطوح مختلف مدارس برگزار کند.

وی تاکید کرد: در شرایطی که سیاست‌های استکبار بر ایجاد اختلاف بین مسلمانان تاکید دارند امت اسلامی باید با تمسک به قرآن و الگو گرفتن از آن در مسیر وحدت و انسجام حرکت کند.

در ادامه این جلسه، مدیر کل اوقاف و امور خیریه گیلان نیز به حضور بیش از هزار نفر از نخبگان برجسته‌ قرآنی کشور در سی و نهمین مسابقات قرآنی کشور اشاره کرد و گفت: این مسابقات یک فرصت استثنایی است که در آن ظرفیت های فرهنگی و دینی گیلان به کشور و دنیا شناسانده شود.

حجت الاسلام ولی عادلی با بیان اینکه مردم گیلان در مقاطع مختلف ارادت خود به اهل بیت و قرآن کریم را به اثبات رسانده اند افزود: تاکنون بیش از ۸۳ هزار نفر در مسابقات استانی قرآن در گیلان شرکت داشته و رشد خوبی را در این حوزه شاهد هستیم.

وی تصریح کرد: در فعالیت های مربوط به قرآن کریم، گیلان جزء پنج استان برتر کشور محسوب می شود.

سی و نهمین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم در رشته های حفظ، قرائت، ترتیل، معارف، اذان، دعاخوانی، ابتهال، هم‌سرایی و همخوانی قرآن کریم از ۲۶ مهر تا ۶ آبان در استان گیلان برگزار می شود.