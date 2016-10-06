استقبال از فرزندان شهدای مدافع حرم در همایش شیرخوارگان حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی، شاهرخ صبوری، با اشاره به اینکه این همایش صبح فردا ساعت ۸ آغاز خواهد شد، گفت: همایش شیرخوارگان حسینی در ۳۰۰ نقطه استان فارس با محوریت سومین حرم اهل بیت(ع) در ایران اسلامی برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: سال گذشته ۸۳ هزار نفر در این سامانه جهت مشارکت در همایش شیرخوارگان حسینی در استان فارس ثبت‌نام کردند که به طور حتم این تعداد در سال جاری افزایش خواهد داشت.

دبیر همایش عظیم شیرخوارگان حسینی استان فارس تصریح کرد: پخش زنده تلویزیونی نیز از پنج نقطه حرم مطهر حضرت امام حسین(ع)، حرم مطهر حضرت امام‌ رضا(ع)، حرم مطهر حضرت معصومه(س)، حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) و مصلی نماز جمعه تهران، انجام می‌شود.

صبوری با اشاره به برنامه های حاشیه ای این همایش بزرگ افزود: مسابقه «به اسمم‌ افتخار می‌کنم» برای کسانی که دارای نام‌های قهرمانان نظیر زینب، علی‌اصغر، علی‌اکبر، ابوالفضل، حسین و غیره هستند برگزار می‌کنیم و تا دهه اول محرم قرعه‌کشی‌های این مسابقه را انجام خواهیم داد.

وی تصریح کرد: در همایش شیرخوارگان عظیم حسینی مراسم استقبال ویژه‌ای را برای فرزندان شهدای مدافع حرم برگزار خواهیم کرد.

دبیر همایش عظیم شیرخوارگان حسینی استان فارس تاکید کرد: توزیع ۶۰ هزار دست لباس شیرخوارگان حسینی انجام می شود و در حاشیه این همایش مسابقه عکس با موبایل با عنوان پویش سربازان امام زمان(عج) برگزار خواهد شد.