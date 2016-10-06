نخستین آسیب اجتماعی در کشور خشونت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال الدین حسینی، ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد فرهنگی و اجتماعی مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی استان که در سالن شهید رجایی استانداری خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به اینکه نخستین آسیب اجتماعی در کشور خشونت و نزاع است، اظهار کرد: متاسفانه در جامعه پدیده‌های اجتماعی را ساده‌سازی می‌کنیم که این موضوع موجب حل نشده آن شده است در حالی که اگر پدیده‌های اجتماعی عمیق تر موشکافی و بررسی شود مسائل ریزتری در لایه‌های آنها وجود دارد.

وی با بیان اینکه کمیته نزاع در استان راه‌اندازی شده‌است و در این راستا جلساتی تشکیل داده‌ایم، افزود: خشونت مسئله حادی است که لزوم توجه، ارائه راهکار و کاهش تبعات آن هر روز بیشتر از قبل حس می‌شود.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان رضوی ابراز کرد: همچنین کمیته ساماندهی زنان آسیب‌دیده و تبیین وضعیت خشونت در استان مورد پیگیری و بحث و بررسی قرار گرفته است.

وی با تاکید به اینکه باید به رویکردها نگاه مردمی داشته‌باشیم و با ایجاد فرصت و فضای مناسب می‌توان بخشی از آسیب‌ها را کاهش داد، عنوان کرد: در حال حاضر تشکل‌هایی در خصوص کاهش آسیب‌های اجتماعی ایجاد کرده‌ایم که در این خصوص نوع ساماندهی تشکل‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته‌است زیرا با تقویت تشکل‌ها کارها به‌صورت بهتری پیش می‌رود.

حسینی با بیان اینکه طرح پژوهشی بررسی عوامل کاهش آسیب‌های اجتماعی در حال انجام است، ادامه داد: اگر نظام ارزشی هر کشور نسبت به آسیب‌های اجتماعی به صورت اصولی و مداوم اقدام کند، از تعداد و آمار روز افزون آن جلوگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه با محققان جهاد کشاورزی قرارداد همکاری منعقد کرده‌ایم، ابراز کرد: همچنین در حوزه حاشیه شهر تمهیداتی صورت گرفته‌است و مسئولان زیربط باید در این راستا گزارش عملکرد خود را ارائه دهند.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان رضوی با تاکید به اینکه با همین رویکرد در ستاد ساماندهی و بازآفرینی برنامه‌هایی طراحی شده‌است، افزود: برای برخی از پروژه‌های حاشیه شهر مبلغ ۹۰ میلیارد تومان مصوب شده‌است.

وی با اشاره به اینکه اولویت ما جوانان و دانش‌آوزان هستند، اظهار کرد: حاشیه شهر را ساماندهی می‌کنیم، همچنین هوشمندسازی مدارس، تجهیز سالن‌های ورزشی، احداث خانه محله و ... نیز از جمله برنامه‌های پیش‌رو ما است که این برنامه‌ها در سبزوار، نیشابور و تربت حیدریه انجام می‌شود.