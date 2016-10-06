شهید «قوام کیانی» برای عاشورایی تر کردن ملت بازگشته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین عباسعلی مغیثی ظهر پنجشنبه در مراسم تشییع پیکر شهید «قوام کیانی» در نهاوند، ضمن تشکر از حضور پرشور مردم شهیدپرور نهاوند، گفت: شهید قوام کیانی در تیرماه سال ۱۳۶۱ به درجه رفیع شهادت نائلآمده و امروز ۳۴ سال است که مادرش با رنج فراق این بزرگوار روزگار را سپری کرده است.
وی ادامه داد: روزی که به دیدار این مادر بزرگوار رفتیم و خواستیم خبر پیدا شدن پیکر مطهر شهیدش را به او بدهیم از او خواستم خاطرهای از شهید قوام کیانی برایمان تعریف کند و او گفت: وقتی قوام به جبهه رفت وصیت کرد که اگر شهید شدم برای من گریه نکنید چراکه دشمنان اسلام و امام خوشحال میشوند و این مادر گرانقدر نیز با تمام وجود به این وصیت عمل کرد.
امامجمعه نهاوند تصریح کرد: شهید قوام کیانی بعد از ۳۴ سال در آستانه عاشورای حسینی بازگشت چراکه خواست خداوند متعال بر عاشورایی تر شدن این ملت بوده است.
وی با اشاره به اینکه عزاداری برای اهلبیت چند مرحله دارد، گفت: مرحله اول آن سیاهپوشی و رخت سیاه بر تن کردن است که اکثراً این کار را انجام میدهند.
حجتالاسلام مغیثی، گفت: مرحله دوم برخی افراد بهواسطه امام بودن و معصومیت ائمه برای آنها عزاداری میکنند اما در مرحله سوم و آنچه شهدایی چون شهید قوام کیانی و سردار حاج حسین همدانی به آن عمل کردند قدم برداشتن درراه شهدا است همچنان که هدف از این مراسمها این مهم است.
در مراسم تشییع پیکر مطهر شهید قوام کیانی، این شهید گرانقدر برای تشییع و حضور در مراسم یادواره شهدای شهر و بخش کیان که بعدازظهر پنجشنبه با حضور علیرضا زاکانی نماینده سابق تهران برگزار میشود به زادگاهش شهر کیان منتقل شد.
