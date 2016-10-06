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۱۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۰۹

بیش از ۸۰ عضو طالبان در ولایت «فراه» افغانستان کشته و زخمی شدند

بیش از ۸۰ عضو طالبان در ولایت «فراه» افغانستان کشته و زخمی شدند

۴۰ تن از شورشیان طالبان در حمله نیروهای امنیتی افغانستان کشته و ۴۴ تن دیگر نیز زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «رصد»، در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغانستان در ولایت فراه، بیش از ۸۰ شورشی طالبان کشته و زخمی شده‌اند.

دفتر مطبوعاتی ولایت فراه اعلام کرد: این عملیات در چند روز گذشته در شهر «بالابلوک» ولایت فراه شروع شد. در این عملیات چند روزه که اکنون به پایان رسیده است، ۴۰ عضو گروه طالبان کشته و ۴۴ تن دیگر زخمی شده‌اند.

نیروهای امنیتی افغانستان در این عملیات مناطق شهر بالابلوک ولایت فراه را از وجود طالبان پاکسازی کرده و تحت کنترل خود در آوردند.

نیروهای امنیتی افغانستان، در جریان درگیری با طالبان پنج کشته و شش زخمی داده‌اند.

ولایت فراه در غرب افغانستان، مانند ولایات هلمند، بغلان و قندوز از جمله ولایاتی است که از چندی پیش تحت حملات شدید شورشیانطالبان قرار دارد.

کد مطلب 3788899
علی کاووسی نژاد

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