بیش از ۸۰ عضو طالبان در ولایت «فراه» افغانستان کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «رصد»، در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغانستان در ولایت فراه، بیش از ۸۰ شورشی طالبان کشته و زخمی شده‌اند.

دفتر مطبوعاتی ولایت فراه اعلام کرد: این عملیات در چند روز گذشته در شهر «بالابلوک» ولایت فراه شروع شد. در این عملیات چند روزه که اکنون به پایان رسیده است، ۴۰ عضو گروه طالبان کشته و ۴۴ تن دیگر زخمی شده‌اند.

نیروهای امنیتی افغانستان در این عملیات مناطق شهر بالابلوک ولایت فراه را از وجود طالبان پاکسازی کرده و تحت کنترل خود در آوردند.

نیروهای امنیتی افغانستان، در جریان درگیری با طالبان پنج کشته و شش زخمی داده‌اند.

ولایت فراه در غرب افغانستان، مانند ولایات هلمند، بغلان و قندوز از جمله ولایاتی است که از چندی پیش تحت حملات شدید شورشیانطالبان قرار دارد.