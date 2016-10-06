روحانی: باید مقابل استانداردهای دوگانه غربیها مقاوم و همصدا باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی امروز پنجشنبه در نشست هیات های عالیرتبه ایران و ویتنام که در محل کاخ ریاست جمهوری این کشور در هانوی برگزار شد، روند مناسبات دو کشور طی سال های اخیر را رو به توسعه و تعمیق دانست و اظهار داشت: روابط نزدیک‌تر با شرق آسیا از جمله ویتنام از اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.

رییس جمهور با قدردانی از میهمان نوازی دولت و مردم ویتنام، گفت: ملت ایران احساس و همدلی فراوانی نسبت به ملت ویتنام دارد و دو ملت ایران و ویتنام برای حفظ استقلال و منافع ملی خود، مقاومت زیادی کرده اند.

روحانی با اشاره به ضرورت بهره گیری از فرصت های پسابرجام و امکانات و ظرفیت های گسترده دو کشور، تصریح کرد: ایران آماده تقویت همکاری ها با ویتنام در بخش انرژی، فناوری های نوین، پزشکی، کشاورزی و شیلات و همچنین ساخت پالایشگاه ها و مجتمع های پتروشیمی است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران دربخش ساخت راه ها، تولید فولاد و مصالح ساختمانی، نیروگاه های برق و خطوط انتقال نیرو و آب، پیشرفت های خوبی دارد و آماده ارائه خدمات فنی و مهندسی در این عرصه ها به ویتنام است.

رئیس جمهور همچنین از آمادگی تهران برای توسعه همکاری های کشاورزی از جمله کشت فراسرزمینی در ویتنام خبر داد.

روحانی در ادامه با تاکید بر ضرورت اجرایی شدن سریع مفاد یادداشت تفاهم هشتمین اجلاس کمیسیون مشترک دو کشور، گفت: برای برگزاری نهمین نشست کمیسیون مشترک همکاری ها در تهران آماده ایم.

وی تقویت همکاری های دو کشور در حوزه گردشگری را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: ایران و ویتنام دارای جاذبه های مناسب گردشگری هستند و با توجه به روابط نزدیک دو ملت و دولت، باید تسهیلات لازم را برای تقویت گردشگری میان دو کشور آماده کنیم.

رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود به اشتراک نظر و همکاری دو کشور در عمده مسایل مهم بین المللی اشاره کرد و گفت: متاسفانه غربی ها از برخی مسایل همانند حقوق بشر استفاده ابزاری می کنند که باید در برابر اینگونه استانداردهای دوگانه مقاوم و همصدا بود.

روحانی افزود: علاقه مند به تقویت و توسعه همکاری های نزدیک اقتصادی میان سازمان های آسه آن و آکو هستیم.

وی افزود: پارلمان های دو کشور نیز روابط خوبی با یکدیگر دارند و از توسعه همکاری های مشترک در اتحادیه بین المجالس و مجمع پارلمان های آسیایی استقبال می کنیم.

روحانی همچنین ارتباطات بانکی را ضرورت توسعه روابط اقتصادی بر شمرد و تاکید کرد که دو دولت باید بخش های خصوصی را به ارتباط هر چه نزدیکتر تشویق و همکاری آنها را تسهیل کنند.

رئیس جمهور ویتنام: هانوی مصمم به توسعه همکاری ها با تهران در همه عرصه های مورد علاقه است

بر اساس این گزارش، رئیس جمهور ویتنام نیز در نشست مشترک هیات های عالی رتبه ایران و ویتنام، با ابراز خرسندی از سفر رسمی روحانی به ویتنام گفت: سفر جنابعالی در فضای مناسب همگرایی و علاقه مندی به توسعه روابط سیاسی و اقتصادی پس از برجام برگزار می شود و هانوی مصمم به توسعه همکاری ها با تهران در همه عرصه های مورد علاقه است.

«ترای دای کوانگ» با بیان اینکه شجاعت و مقاومت ملت ایران برای ملت و دولت ویتنام تحسین برانگیز است، اظهار داشت: از پیشرفت های ایران در همه حوزه ها تحت هدایت ها و رهبری حضرت آیت الله خامنه ای و مدیریت جنابعالی بسیار خوشحال هستیم.

وی افزود: دو کشور دارای ظرفیت ها و توانمندی های گسترده ای هستند و باید در همین ارتباط و هر چه سریعتر حجم مبادلات تجاری سالانه دو کشور را به رقم بیش از ۲ میلیارد دلار ارتقا دهیم.

رییس جمهور ویتنام همچنین از توسعه همکاری دو کشور در حوزه های علمی و فناوری، آموزش و سلامت، شیلات و انرژی استقبال کرد و گفت: باید بخش های خصوصی دو کشور برای توسعه روابط دو کشور در همه حوزه ها، پشتیبانی شوند.

وی تاکید کرد: با توجه به اراده سیاسی دو ملت و دولت و همکاری های دیرینه دو طرف، در آینده نزدیک شاهد عملی شدن همه توافقات میان دو کشور خواهیم بود.

«ترای دای کوانگ» همچنین به موضوعات بین المللی اشاره و اشتراک نظر و حمایت متقابل در این زمینه را خواستار شد.

