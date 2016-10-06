به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان، امیدعلی صادقی اظهار کرد: این کنگره علمی توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان و با همکاری ارگان‌ها و مراکز آموزش عالی استان سمنان برگزار می‌شود.

وی گفت: حوزه‌های فرهنگی- طبیعی شهرها و روستاهای تاریخی، منظر فرهنگی و منظر شهر تاریخی، سازه در تاریخ معماری و شهرسازی، باستان‌شناسی، معماری و شهرسازی، میراث معماری و شهرسازی مدرن، میراث آب و کشاورزی، میراث فرهنگی ناملموس، راه‌های فرهنگی و عناصر وابسته از جمله محورهای این کنگره است.

صادقی افزود: علاقه‌مندان می‌توانند مقالات خود را تا بیست و پنجم آبان ماه به دبیرخانه کنگره به آدرس ایمیل semnancongress@mirassemnan.ir یا به آدرس پستی سمنان، شهرک غرب، بلوار نصر، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان ارسال کنند.

کنگره تاریخ معماری و شهرسازی استان سمنان پانزدهم دی‌ماه امسال در دانشگاه سمنان برگزار می‌شود.

استان سمنان دارای بیش از یک هزار اثر تاریخی شناسایی شده است که ۷۱۸ اثر از این تعداد در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

۶۴۹ اثر تاریخی استان شامل بنا، محوطه و تپه در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است و دروازه ارگ سمنان، مسجد تاریخانه دامغان، مجموعه تاریخی بسطام، آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی، مجموعه قصر بهرام گرمسار، بازار آرادان، کاروانسرای دهنمک و... از جمله آثار تاریخی ثبت شده در فهرست ملی است.

۶۱ اثر معنوی استان شامل مراسم معنوی، صنایع‌دستی، فنون سنتی و... نیز در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.