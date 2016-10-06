توزیع غذای گرم بین مهد کودک های محروم کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، افتتاحیه تامین یک وعده غذای گرم در مناطق محروم استان با محوریت مهد کودک ملیکا در منطقه جعفر آباد با حضور مدیر کل بهزیستی و تعدادی از مدیران استان برگزار شد.

در این مراسم دکتر امید قادری با بیان اینکه وظیفه بهزیستی تقویت و شناسایی استعدادهای نونهالان است، گفت: این طرح از مناطق محروم در شهر کرمانشاه آغاز شده و به زودی در روستاهای استان نیز اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه فارغ التحصیلان بسیاری در حوزه اجتماعی داریم افزود: باید تلاش خود را در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی در محلات حاشیه ای و فقیر نشین استان گسترش دهیم.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه افزود: مناطق محروم حمایت کافی نمی شوند. لذا تمرکز بهزیستی بر برنامه های محله محور در مناطق حاشیه ای استان است.

وی خاطر نشان کرد: در راستای حمایت از مردم مناطق محروم، طرح توزیع یک وعده غذای گرم در مهدکودک های این مناطق به عنوان یکی از برنامه های این نهاد حمایتی در دستور کار است.