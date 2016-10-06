  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۳

به همت بهزیستی کرمانشاه صورت گرفت؛

توزیع غذای گرم بین مهد کودک های محروم کرمانشاه

توزیع غذای گرم بین مهد کودک های محروم کرمانشاه

کرمانشاه- به همت اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه، طرح تامین یک وعده غذای گرم در مناطق محروم کرمانشاه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، افتتاحیه تامین یک وعده غذای گرم در مناطق محروم استان با محوریت مهد کودک ملیکا در منطقه جعفر آباد با حضور مدیر کل بهزیستی و تعدادی از مدیران استان برگزار شد.

در این مراسم دکتر امید قادری با بیان اینکه وظیفه بهزیستی تقویت و شناسایی استعدادهای نونهالان است، گفت: این طرح از مناطق محروم در شهر کرمانشاه آغاز شده و به زودی در روستاهای استان نیز اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه فارغ التحصیلان بسیاری در حوزه اجتماعی داریم افزود: باید تلاش خود را در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی در محلات حاشیه ای و فقیر نشین  استان گسترش دهیم.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه افزود: مناطق محروم حمایت کافی نمی شوند. لذا تمرکز بهزیستی بر برنامه های محله محور در مناطق حاشیه ای استان است.

وی خاطر نشان کرد: در راستای حمایت از مردم مناطق محروم، طرح توزیع یک وعده غذای گرم در مهدکودک های این مناطق به عنوان یکی از برنامه های این نهاد حمایتی در دستور کار است.

کد مطلب 3788933

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها