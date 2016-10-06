قربانی نخست شرایط اقتصادی جامعه فقرا هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی، ظهر پنجشنبه در دیدار با مسئولان کمیته امداد در محل دفتر امام‌جمعه مشهد با بیان اینکه کمیته امداد امام خمینی(ره) محور اقتدار نظام در پیروزی انقلاب اسلامی بوده است، اظهار کرد: با گذشت زمان و تحولات سیاسی در نظام جریان‌های مرفه تبدیل به جریان‌های معارض نظام می‌شوند. زیرا اگر عوامل و محورهای فروپاشی انقلابها را مورد بررسی قرار دهیم متوجه می‌شویم که این موارد ناشی از حضور افراد مرفه‌ای از جامعه است که به رفاه بالایی در زندگی رسیده‌اند.

امام جمعه مشهد عنوان کرد: البته از ابتدای شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران مسئولیت این نظام بر عهده قشر محروم جامعه بوده و حتی در دوران مبارزات نیز افراد از مناطق محروم و به اصطلاح جنوب شهر برای مبارزه پیش‌قدم می‌شدند.

وی تصریح کرد: همچنین اگر به سیر تشکیل استکبار ستیزی در جامعه نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که این فقرا و قشر مستضعف جامعه بودند که به نشانه اعتراض قیام کردند اما با تحول و تغییرات سیاسی نظام به‌زودی شاهد اعتراض قشر و جریان مرفه جامعه نسبت به نظام می‌شویم.

قشر مستضعف پایگاه تثبیت نظام است

آیت الله علم الهدی عامل تثبیت نظام را قشر مستضعف دانست و بیان کرد: کمیته امداد امام خمینی(ره) در این خصوص وظیفه دارد با حمایت و ایجاد تسهیلات لازم برای قشر مستضعف جامعه آنان را کمک کند زیرا این قشر از جامعه پایگاه نظام و انقلاب هستند.

وی تأکید رهبر معظم انقلاب به حمایت از مستضعفان در حکم حجت‌الاسلام رئیسی را نوعی استراتژی برای نظام دانست و ابراز کرد: سیاست اصلی کمیته امداد باید ارتقا همبستگی مددجویان باشد تا آنان تدوام بخش رویکرد استکبارستیزی در جامعه باشند.

قربانی نخست وضع اقتصادی فقرا هستند

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با اشاره به اهداف مشترک کمیته امداد امام خمینی(ره) و آستان مقدس رضوی در خصوص حمایت از مستضعفان بیان کرد: از جمله ظرفیت‌های همکاری این دو نهاد می‌توان به حضور زیارت اولی‌ها در حرم رضوی اشاره کرد.

وی با بیان اینکه قربانی نخست وضع اقتصادی فقرا هستند، تاکید کرد: در همین راستا باید امکانات و خدمات کمیته امداد توسعه کیفی داشته باشد تا در کنار محرومیت‌زدایی، از این قشر حافظ انقلاب حمایت کند.

آیت الله علم الهدی با اشاره به موضوع زائرسراهای ارزان‌قیمت افزود: با راه‌اندازی این زائرسراها فرصت‌ زیارت برای قشر محروم فراهم شده است.