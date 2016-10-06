نقش سردار همدانی در حفظ و ماندگاری سوریه برای مردم بازگو شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی ظهر پنج شنبه در مراسم سالگرد شهادت سردار حسین همدانی و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سردار همدانی مانع سقوط سوریه شد، گفت: شهید حسین همدانی بسیار زلال، شفاف و به معنای واقعی، انقلابی بود.

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه سردار همدانی در تمام صحنه‌ها حضور داشت و خودش را وقف انقلاب کرد، گفت: تمام تلاش تروریست‌ها و دشمنان اسلام تبدیل سوریه به پایگاه خلاف خط مقاومت بود که این ترفند ناکامی ماند.

وی با بیان اینکه سردار همدانی تمام ظرفیت خود را در انجام امور به کار می گرفت، گفت: زمانی در سوریه دشمنان تمام توانمندی‌های خود را برای سقوط این کشور به کار گرفتند اما سردار همدانی با تدبیر و اندیشه انقلابی، اوج قدرت‌نمایی بیگانگان و تروریست‌ها در سوریه را با شکست مواجه کرد.

نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: نقش شهید همدانی در ماندگاری سوریه بسیار ممتاز است و واقعیت‌های مختلف نقش او در ماندگاری سوریه باید بازگو شود.

زاکانی با تاکید بر اینکه سردار همدانی در دوران دفاع مقدس و قبل از آن و زمانی که شرایط داخلی کشور در سال ۸۸ با فتنه روبرو بود و انقلاب در لبه پرتگاه قرار داشت، نقش‌آفرین بود، یادآور شد: زمانی بیگانگان با تمهیداتی بنا داشتند آسایش جوامع اسلامی را بگیرند و با جنگ نیابتی در سوریه آغازگر مسیری شدند که حضور و جانفشانی سردار همدانی موجب ناکامی نظام سلطه و آمریکای جنایتکار شد.

وی به حرکت بی‌آلایش سردار همدانی در مسیر انقلاب نیز اشاره کرد و گفت: شهید همدانی تابع ولی فقیه و خادم مردم بود و این ویژگی ممتاز، او را به الگویی برای نسل امروز و آینده تبدیل کرد.