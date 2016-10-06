دو و میدانی کاران قمی صاحب ۵ مدال رنگارنگ شدند

محمدرضا اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دو و میدانی کاران قمی که روز گذشته در مسابقات دو و میدانی لیگ باشگاه‌های کشور در مرحله دوم به میزبانی تهران شرکت کرده بودند توانستند در پایان این مسابقات صاحب ۵ مدال شوند.

وی افزود: عملکرد دو و میدانی کاران قم در قالب تیم‌های نفت تهران، ذوب آهن اصفهان و مقاومت تهران به گونه‌ای بود که حتی توانایی کسب بیش از این تعداد مدال نیز وجود داشت اما ورزشکاران ما با فاصله‌ای ناچیز از کسب مدال‌های بیشتر باز ماندند با این حال عملکرد فعلی نیز باعث افتخار جامعه دو و میدانی قم است.

دبیر هیئت دو و میدانی استان قم گفت: در این مسابقات میلاد دریساوی پرنده باارزش استان قم در ۲ ماده پرش سه گام و پرش طول در ترکیب تیم ذوب آهن اصفهان به میدان رفت که در پرش سه گام با پرشی به طول ۱۶ متر و ۲ سانتی متر بالاتر از وحید صدیق و محمدزاده به مقام نخست رسید.

اسحاقی بیان داشت: دریساوی در ماده پرش طول نیز شانس طلا داشت اما با وجود شایستگی با پرش ۷ متر و ۴۱ سانتی متری و تنها با ۳ سانتی متر اختلاف نسبت به سبحان طاهرخانی به مقام نایب قهرمانی بسنده کرد تا خود را در این مرحله لیگ ۲ مداله کند.

وی عنوان کرد: محمدرضا فریدی دو و میدانی کار جوان قمی در ترکیب تیم مقاومت تهران در ماده ۲۰۰ متر روی پیست رفت و با عملکردی خیره کنده و شایان توجه توانست در مصاف با حریفان سرسخت خود با حد نصاب ۲۱ ثانیه و ۷۹ صدم ثانیه پس از علی خدیور و رضا قاسمی به مقام سوم و برنز ارزشمند این مسابقات دست یافت.

دبیر هیئت دو و میدانی استان قم تصریح کرد: فریدی در ماده ۴ در ۱۰۰ متر نیز همراه با تیم مقاومت به مقام نایب قهرمانی رسید و در دوی ۴ در ۴۰۰ متر نیز این مدال را تکرار کرد ضمن اینکه رضا ملک‌پور دیگر دو و میدانی کار جوان و آینده دار قم در ۴۰۰ متر چهارم و در ۴۰۰ متر با مانع پنجم شد و علیرضا نوروزی در پرش با نیزه به مقام چهارم رسید.