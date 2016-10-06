انتقاد آمریکا و آلمان از شهرک سازی رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت آمریکا با لحنی بسیار تند و کمسابقه از سیاستهای اسرائیل در رابطه با احداث شهرکهای یهودی در مناطق فلسطینینشین انتقاد کرده است.
مقامات کاخ سفید گزارش در ان رابطه اعلام کرده اند که اقدام و عملکرد اسرائیل در این راستا نگرانکننده است و با روابط و مناسباتی که میان دوستانی خوب حاکم است، مغایرت دارد.
وزارت امور خارجه ایالات متحده نیز هشدار داد که ساخت شهرکهای یهودینشین جدید در کرانه باختری رود اردن به تلاشها در راه برقراری صلح در خاورمیانه لطمه زده و نامنطبق بر آینده اسرائیل به عنوان کشوری یهودی و دمکراتیک است.
به گفته مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، احداث شهرکهای جدید در مناطق فلسطینینشین سبب کاهش امیدها برای راهحل دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین میشود.
وزارت خارجه آلمان نیز در موضعگیری مشابهی از سیاستهای شهرکسازی اسرائیل انتقاد کرد و آن را بسیار نگرانکننده خواند.
یک سخنگوی این وزارتخانه گفت که موضع دولت آلمان تغییری نکرده است. به گفته او دولت آلمان شهرکسازی اسرائیل در مناطق فلسطینینشین را ناقض حقوق بینالمللی ملل و سبب به خطر افتادن راهحل دو کشور مستقل میداند.
سازمان ملل متحد و همچنین سازمانهای حقوق بشری نیز احداث شهرکهای یهودینشین در مناطق فلسطینینشین را ناقض حقوق بینالملل خواندهاند. بان کیمون، دبیرکل سازمان ملل روز سهشنبه ( ۱۳ مهر) از برنامههای اسرائیل برای ساخت شهرکهای جدید در مناطق واقع در غرب رامالله انتقاد کرده بود.
به گفته فعالان مدنی و حقوق بشری در اسرائیل دولت این کشور به تازگی پروانه ساخت ۹۸ واحد ساختمانی در نزدیکی رامالله را صادر کرده است. گفته میشود که قرار بر ساخت در مجموع ۳۰۰ واحد ساختمانی است.
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