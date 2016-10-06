مدیران و مسئولان فعال در اجرای نمایش فصل شیدایی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالکریم عابدینی ظهر پنجشنبه در مراسم تقدیر و تکریم از مدیران و مسئولان فعال در اجرای نمایش فصل شیدایی، اظهار کرد: در اجرای نمایش فصل شیدایی همه مدیران پای کار بودند و این مهم سبب شد تا این اثر فاخر فرهنگی، زیبایی خودش را نشان دهد.
امامجمعه قزوین خاطرنشان کرد: در این حرکت فرهنگی، شاهد پیوند دلها بودیم که همه را فارغ از دیدگاههای سیاسی و جناحی گردهم آورد و این مهم نشان داد که دیدگاههای سیاسی نمیتواند آرمانهای بلند ایمانی و انقلابی را محدود کند.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین نمایش فصل شیدایی را مانور توانمندیهای استان قزوین معرفی کرد و گفت: این کار بزرگ در ظرف زمانی کوتاهی صورت گرفت و این مهم گویای توانمندی و ظرفیت بالای استان است که باید بیش از پیش از آن استفاده کنیم.
وی به ظرفیتهای موجود در ایام محرم و روزهای تاسوعا و عاشورا اشاره کرد و افزود: در تاسوعا و عاشورا مردم بیشتر از آنچه که در فصل شیدایی به میدان آمدند، در محافل و مجالس و هیئات حضور مییابند و ظرفیتی را به وجود میآورند که با مدیریت صحیح باید به فرصتهای بیشتری تبدیل شود.
آیتالله عابدینی بیان کرد: رهبری از ما مطالباتی دارند که اگر روند اجرای نمایش فصل شیدایی را مورد تجلیل و بررسی قرار دهیم، در مییابیم که مسائلی از جمله اقتصاد مقاومتی، مقابله با تهاجم فرهنگی و همدلی و تعامل سلایق مختلف سیاسی که بخشی از دغدغههای ایشان است، در آن چند روز محقق شد.
امامجمعه قزوین در پایان گفت: انشاءالله بتوانیم همین روند را در موضوع تاسوعا و عاشورا در پیش گرفته و در آن حوزه نیز شاهد استفاده بیشتر از فرصتها باشیم.
در ابتدای این دیدار ایوب رحیمی، معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین هم با بیان اینکه فصل شیدایی نشان داد که ما میتوانیم کارهای بزرگی را انجام دهیم، اظهار کرد: اگر همه با هم همدل شویم و امکاناتمان را یکی کنیم و برای خدا قدم برداریم کارهای بزرگی انجام خواهد شد.
وی تصریح کرد: دشمن همواره در پی ایجاد یأس و نا امیدی در جامعه ماست و باید تلاش کنیم تا با اتحاد و همدلی، با خلق کارهای بزرگ و ماندگار نقشههای دشمن را خنثی نماییم.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین خاطرنشان کرد: مردم در نمایش فصل شیدایی نشان دادند که آماده پذیرش کارهای فرهنگی فاخر و اصیل هستند و از آن استقبال میکنند.
وی بیان کرد: باید کمک کنیم علیرغم اختلاف نظرهای موجود، وحدت و انسجامی که در اجرای نمایش فصل شیدایی به وجود آمد را پایدار و ماندگار نگهداریم.
عباس کاظمی، مدیر اجرای نمایش فصل شیدایی هم در این مراسم با تقدیر از مسئولان و مدیران استان، گفت: تلاش و مساعدت مدیران و مسئولان استان قزوین مثالزدنی بود و همین وحدت و انسجام سبب شد تا شاهد اثرگذاری نمایش فصل شیدایی باشیم.
وی با تأکید بر اینکه راه برون رفت از گرههای فرهنگی توجه به ظرفیت محرم است، بیان کرد: مردم با حضور گسترده، ذائقه خود را نسبت به برنامههای فرهنگی با مایههای دینی نشان دادند و آنچه که در فصل شیدایی اتفاق افتاد میتواند الگویی برای آینده باشد.
ابوالفضل معصومیفر، مدیر کل صدا و سیمای مرکز قزوین هم در این مراسم به میزان اثرگذاری نمایش فصل شیدایی اشاره کرد و گفت: نمایش فصل شیدایی فرصتی برای همدلی و وحدت در استان قزوین به وجود آورد که باید از آن به خوبی بهره ببریم.
امیر، محمد رضایی، فرمانده قرارگاه تاکتیکی لشگر ۱۶ زرهی قزوین هم تشکیل اتاق فکر را برای کارهای فرهنگی ضروری دانست.
آیتالله عابدینی در پایان این مراسم با اهدای لوحی از همه مدیران و مسئولان استان تجلیل کرد.
همچنین جمعی از فعالان فرهنگی به پاس راهنماییهای پدرانه و صمیمانه آیتالله عابدینی با اهدای لوحی از وی تقدیر کردند.
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