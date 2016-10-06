همکاری های زیست محیطی ایران و آلمان شتاب می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پام، معصومه ابتکار بامداد چهارشنبه برای امضای بیانیه مشترک همکاری های زیست محیطی، دیدار با مقامات، حضور در همایش اقتصادی و معرفی فرصت های همکاری با شرکت های صنعتی در زمینه محیط زیست به ویژه مدیریت پسماند و بازدید از کارخانه مدیریت پسماندهای پتروشیمی (BASF) و مؤسسه تغییرات آب و هوای آلمان (Potsdam) طی سفر دو روزه خود، وارد برلین شد.

دیدار با وزیر فدرال محیط زیست و امضای بیانیه مشترک

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظ محیط زیست کشورمان پس از دیدار و گفتگو با باربارا هندریکس وزیر فدرال محیط زیست، حفظ طبیعت، ساختمان و ایمنی هسته ای آلمان درباره همکاری های دوجانبه، بیانیه مشترکی را با وی به امضاء رساند.

براساس این بیانیه، امضا کنندگان بایستی مطابق قوانین و مقررات خود، براساس برابری، منافع متقابل و با در نظر گرفتن خط مشی های زیست محیطی همکاری نمایند.

زمینه های همکاری عبارتند از: طبیعت، حفظ تنوع زیستی و بهبود زیست بوم های منطقه ای، حفاظت از پارک های ملی و مناطق حفاظت شده، حفاظت از جو زمین از طریق مقابله با تغییرات آب و هوا، ارزیابی بهبود اثرات زیست محیطی، حفاظت از محیط زیست دریایی و مناطق ساحلی، مقابله با بیابان زایی، مدیریت آلودگی آب و خاک، مدیریت سازگار با محیط زیست، مدیریت پسماندها و مواد شیمیایی خطرناک، بهره برداری از شیوه های پایش زیست محیطی، زمینه های بهبود کیفیت هوا، ترویج فناوری های نوآورانه و سازگار با محیط زیست، ترویج بهترین فناوری های در دسترس برای کارخانه های صنعتی، جنبه های اقتصادی حفاظت و سازگاری با اقلیم، حمایت از سرمایه گذاری و توسعه تجارت، آگاهی رسانی زیست محیطی و آموزش، قانونگذاری و خط مشی دهی ملی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، تقویت همکاری های بین المللی و برون مرزی در زمینه مقابله با چالش های نوظهور مانند تغییرات آب و هوا، اهداف توسعه پایدار، تبادل اطلاعات و اسناد علمی و فنی، نتایج پژوهش ها و اطلاعات وضعیت محیط زیست.

در اجرای این بیانیه، امضا کنندگان یک کمیته کاری مشترک تشکیل می دهند و بیانیه پس از امضاء لازم الاجرا خواهد شد.

دیدار با وزیر خارجه آلمان

در دیدار معاون رئیس جمهوری کشورمان با وزیر خارجه آلمان، چگونگی همکاری های دوجانبه، برطرف شدن موانع همکاری های زیست محیطی و بهره گیری از سند چارچوب این همکاری ها که ساعتی قبل از این دیدار به امضا رسیده بود، مورد تاکید قرار گرفت.

معصومه ابتکار در این ملاقات تاکید کرد همکاری ها باید زمینه ساز بهره مندی ایران از فناوری های پاک و سازگار با محیط زیست باشد که اکنون با عوارض گرمایش جهانی و پدیده هایی مانند ریزگردها روبروست.



وی با اشاره به جایگاه ایران در منطقه و تجربیات موفقی که در جذب همکاری های بین المللی از جمله در مورد دریاچه ارومیه با سازمان ملل و ژاپن داشته، نا امنی های منطقه را که سبب وخیم تر شدن مشکلات محیط زیستی شده، مورد تاکید قرار داد.

اشتاین مایر نیز در این دیدار بر ضرورت همکاری بین دو کشور تاکید کرد و از بررسی احتمال مشارکت در احیای تالاب بین المللی هامون به عنوان ذخیرگاه زیست کره یونسکو و تالابی بین مرزی با افغانستان، سخن گفت.

در این ملاقات حضور شرکت های خصوصی به ویژه در زمینه مدیریت و تولید برق از پسماند و نیروگاههای خورشیدی و بادی در ایران مطرح شد. وزیر خارجه آلمان، نقش آفرینی کشورش را در مناسبات منطقه ای با محوریت قرار دادن ایران برای تلاش های زیست محیطی مورد تاکید قرار داد.

اشتاین مایر با درخواست از ابتکار برای ابلاغ سلام و درود ویژه خود به آقای روحانی و دکتر ظریف، بر ضرورت برطرف کردن موانع بانکی و مالی که بعضا در بانک های بزرگ اروپایی مشاهده می شود و قول مساعد برای حل آن به خصوص برای حضور شرکت های محیط زیستی آلمان در ایران، تاکید کرد.

در این جلسه که حدود یک ساعت به طول انجامید، دکتر علی ماجدی سفیر جمهوری اسلامی ایران و تنی چند از معاونین وزیر خارجه آلمان حضور داشتند.

نشست ابتکار با مدیران شرکت های فعال آلمانی در حوزه محیط زیست

از دیگر برنامه های روز نخست معاون رئیس جمهوری کشورمان در آلمان، شرکت در جلسه ای با حضور مدیران شرکت های صنعتی بود که در زمینه محیط زیست فعال هستند. در این نشست زمینه های همکاری و چگونگی مشارکت با شرکت های ایرانی و انتقال فناوری های جدید به کشورمان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.