کودکان و نوجوانان آسیب پذیرترین گروه برابر آزار سایبری هستند

به گزارش خبرنگارمهر، شیرین احمدنیا،‌ ظهر پنجشنبه درهمایش‌خانواده، فضای مجازی و آسیب‌های اجتماعی، تأکید کرد: طبق برآوردها بیش از ۳۰ درصد از نوجوانان مزاحمت‌های سایبری را تجربه کرده اند.

وی با اشاره به فراگیری اینترنت و فضای مجازی در عصر ارتباطات، گفت: امکانات فضای مجازی ابزاری است که دراختیار ماست و می‌توانیم به نحو احسن استفاده کنیم یا در مسیرهای منفی آنرا بکاربریم.

مدیرکل پیشگیری از آسیب‌های‌اجتماعی بهزیستی کشور، بیا بیان اینکه ابزار، تحت تأثیر نیات فرد استفاده کننده از آن است، افزود: در خصوص استفاده از اینترنت نقطه‌نظرات مثبت و منفی زیادی وجود دارد و فضای مجازی تأثیر مستقیم خود را بر شکل‌گیری روابط انسانی خواهد گذاشت.

احمدنیا تصریح کرد: با ظهور اینترنت و تبادل اطلاعات در فضای مجازی، در عرصه روابط اجتماعی شاهد کم شدن فرصتهای تعامل خیلی از معاشرتها هستیم که این تعاملات از طریق ردوبدل کردن پیامها و استفاده از نمادهای احساسی در فضای مجازی انجام می‌شود.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نگرانی جامعه نسبت به حضور جوانان در فضای مجازی، بیان کرد: جوانان و نوجوانان ما در مقابله با نسل‌های قبل خود از سواد رسانه ای بالاتری برخوردارند و این موضوع موجب نا متعادل شدن روابط والدین و نگرانی آنها شده است.

وی تأکید کرد: یکی از راههای مقابله و پیشگیری با آسیب‌های اجتماعی استفاده از اینترنت، این است که والدین از اطلاعات و آموزش بیشتری در خصوص فضای اجتماعی برخوردارشوند و با همزبانی و همراهی با فرزندان در استفاده از اینترنت، با آنان مشارکت داشته باشند.

احمدنیا با اشاره به علاقمندی ۸۰ درصد از جوانان ایرانی به استفاده از اینترنت، خاطرنشان کرد: در جامعه امروزی همه ما به اینترنت نیازمندیم و فضای مجازی نقش مهمی را در زندگی افراد از جمله جوانان و نوجوانان ایفا می کند، و ما نمی‌توانبم، این ابزار را از آنان حذف یا دورکنیم.

این مدیرکل، با نام بردن از شکاف بین نسلی دیجیتال، گفت: شبکه های اجتماعی از طریق کاهش زمان ارتباط فرزندان با والدین، زمان ارتباط کودکان و نوجوانان را با دوستان افزایش داده که تنها راه چاره، نزدیک شدن دنیا و ارزشهای والدین با فرزندان، از نگاه فرزندان است.

احمدنیا با اشاره به نظارت بیشتر والدین بر فرزندان، اظهار داشت: والدین موظف به شناخت دوستان فرزندانشان و نظارت بر استفاده بچه ها از فضای مجازی هستند، چراکه اتفاقات نگران کننده ای در این فضا رخ می‌دهد و چه بسا کودکان به سادگی اطلاعات هویتی و شخصی خود را در شبکه های اجتماعی به اشتراک خواهند گذاشت.

احمدنیا در پایان در خصوص پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در فضای مجازی، به خانواده ها توصیه کرد: در شیوه های ارتباطی بین نسلی و درون‌نسلی خانواده، تجدیدنظر کرده و به آموزش‌سواد رسانه ای خود توجه کنید و با فرزندان خود همدلی و همزبانی داشته باشید و به آنان نزدیک‌تر شوید.