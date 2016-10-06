مطالعه مفید نقش مهمی در ارتقا آرامش جامعه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودخانی ظهر پنجشنبه در جلسه انجمن کتابخوانی این شهرستان اظهار داشت: به جرات می توان گفت بخش عمده ای از مسایل و مشکلات در جامعه، به دلیل نادیده گرفتن ارزش های اخلاقی، فرهنگی و مذهبی است که در صورت دانش افزایی مردم و ارتقای مهارت های زندگی، شاهد کاهش این نوع از آسیب ها خواهیم بود.

وی افزود: توهین و ضرب و جرح امروزه بخش عمده ای از جرایم و نزاع ها را شامل می شود، که این امر قابل تامل و بررسی های دقیق و کارشناسی است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز ادامه داد: به طور قطع در صورتی که افراد با شیوه های صحیح رفتار و گفتگو و تعامل آشنا شوند، میزان جرایم و آسیب هایی که به دلیل توهین و تهدید و غیره رخ می دهد کاهش خواهد یافت که این مهم از طریق آگاهی بخشی و مطالعه مفید میسر می گردد.

محمودخانی یادآور شد: مجموعه دادگستری با توجه به برخورد نزدیک با انواع آسیب ها و مشکلات، اقدامات پیشگیرانه ی مختلفی را در جهت کاهش آسیب به کار می گیرد که در این راستا پیشگیری های رشد مدار از اهمیت بسیاری برخوردار بود و امور فرهنگی در این زمینه از اولویت ها هستند.

محمودخانی ضمن تاکید بر لزوم حمایت از فعالیت های فرهنگی و کتابخوانی، تصریح کرد: کتاب گنجینه ی بزرگ ترین ثروت های بشر، یعنی دانش و تحقیق و آرام بخش فکر و روح افراد است که شایسته است در زمینه ارتقای فرهنگ مطالعه صحیح افراد، برنامه ریزی های دقیق تری انجام شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز پیشنهاد راه اندازی ایستگاه ها و قفسه های مطالعه در کلانتری ها را ارایه کرد و گفت: با توجه به اینکه در این اماکن مردم زمان هایی را در انتظار به سر می برند می توانند با مطالعه کتاب هایی مرتبط و مناسب، از اوقات خود در این فضا هرچه بهتر استفاده کنند.

محمودخانی تاکید کرد: زندان ها نیز از اماکنی هستند که به فعالیت های فرهنگی نیاز شدیدی دارند، خوشبختانه فعالیت های مفیدی در این زمینه انجام شده که امید است شاهد افزایش این فعالیت ها و برنامه ها باشیم.

این مسئول خاطرنشان کرد: به واقع هزینه در امور فرهنگی به ویژه مطالعه مفید، در حقیقت سرمایه گذاری در راستای توسعه و پیشرفت و کاهش آسیب های اجتماعی است که انجام هزینه در این زمینه قابل مقایسه با نتایج ارزشمند آن نیست.

محمودخانی در پایان ضمن اعلام حمایت از برنامه های فرهنگی و کتابخوانی از اهدای تعدادی از کتاب های خود به کتابخانه عمومی البرز خبر داد.

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان البرز با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قزوین، فرماندار، معاونان، شهردار و جمعی دیگر از مسئولان شهرستان البرز در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.