محکوم به اعدام در بجنورد پای چوبه دار بخشیده شد

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بجنورد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قاتل محکوم‌ به اعدام صبح روز پنج‌شنبه پیش از اجرای حکم قصاص در زندان بجنورد مورد بخشش اولیای دم قرار گرفت.

مسلم محمدیاران بیان داشت: قاتل محکوم‌به اعدام چند سال قبل در درگیری خانوادگی همسر خود را به قتل رسانده بود.

وی افزود: پدر و مادر مقتول باهدف حمایت از سه فرزند دختر خود، پای چوبه دار، داماد خود را قبل از اجرای حکم بخشیدند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بجنورد تصریح کرد: به‌منظور جلب رضایت اولیای دم، شعبه شورای حل اختلاف ویژه قتل و معاونت اجرای احکام دادگستری کل خراسان شمالی برای جلب رضایت اولیای دم تلاش بسیاری کردند.