رویکرد حذفی جوابگوی حل مسائل اجتماعی و فرهنگی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، منصور اخلاقی پور در نشست مشترک اساتید، صاحب نظران و کارشناسان آسیب های اجتماعی که به مناسبت هفته نیروی انتظامی برگزار شد، اظهارداشت: مسائل اجتماعی و فرهنگی هر منطقه باید با در نظر گرفتن شرایط و محیط همان منطقه ریشه یابی و تحلیل شود و از این منظر برگزاری نشست های علمی و تخصصی در رابطه با آسیب های اجتماعی می تواند راه گشا باشد.

اخلاقی پور ضمن تشکر از معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان به جهت بسترسازی زمینه این نشست اضافه کرد: البته نباید فراموش کرد که حوزه نظر با عمل بسیار متفاوت هستند و در این زمینه نباید دیدگاه معلول نگر و رفع مسئولیت داشت.

وی گفت: اعتبارات و امکانات محدود هستند و باید برای حل آسیب ها و مسائل اجتماعی بهترین راه حل با کمترین هزینه ها را یافت و البته برای حل مسائل اجتماعی و فرهنگی رویکرد حذفی جوابگو نیست بلکه باید با ابزار فرهنگی به سراغ حل مسائل فرهنگی رفت.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان خاطر نشان کرد: برنامه ها، همایش ها و جشنواره های فرهنگی هنری متعددی را در زمینه آسیب های اجتماعی با رویکرد عملگرایانه در نظر داریم که به زودی آنها را اعلام و اجرایی می کنیم.

وی همچنین در بازدید از مراکز مشاوره در کلانتری های بندرعباس راه اندازی این مراکز را اقدامی موثر در راستای تغییر نگرش عمومی و کاهش بزهکاری عنوان کرد.