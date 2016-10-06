  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۲۶

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان:

رویکرد حذفی جوابگوی حل مسائل اجتماعی و فرهنگی نیست

رویکرد حذفی جوابگوی حل مسائل اجتماعی و فرهنگی نیست

بندرعباس - مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان گفت: برای حل مسائل اجتماعی و فرهنگی رویکرد حذفی جوابگو نیست بلکه باید با ابزار فرهنگی به سراغ حل مسائل فرهنگی رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، منصور اخلاقی پور در نشست مشترک اساتید، صاحب نظران و کارشناسان آسیب های اجتماعی که به مناسبت هفته نیروی انتظامی برگزار شد، اظهارداشت: مسائل اجتماعی و فرهنگی هر منطقه باید با در نظر گرفتن شرایط و محیط همان منطقه ریشه یابی و تحلیل شود و از این منظر برگزاری نشست های علمی و تخصصی در رابطه با آسیب های اجتماعی می تواند راه گشا باشد.

اخلاقی پور ضمن تشکر از معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان به جهت بسترسازی زمینه این نشست اضافه کرد: البته نباید فراموش کرد که حوزه نظر با عمل بسیار متفاوت هستند و در این زمینه نباید دیدگاه معلول نگر و رفع مسئولیت داشت.

وی گفت: اعتبارات و امکانات محدود هستند و باید برای حل آسیب ها و مسائل اجتماعی بهترین راه حل با کمترین هزینه ها را یافت و البته برای حل مسائل اجتماعی و فرهنگی رویکرد حذفی جوابگو نیست بلکه باید با ابزار فرهنگی به سراغ حل مسائل فرهنگی رفت.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان خاطر نشان کرد: برنامه ها، همایش ها و جشنواره های فرهنگی هنری متعددی را در زمینه آسیب های اجتماعی با رویکرد عملگرایانه در نظر داریم که به زودی آنها را اعلام و اجرایی می کنیم.

وی همچنین در بازدید از مراکز مشاوره در کلانتری های بندرعباس راه اندازی این مراکز را اقدامی موثر در راستای تغییر نگرش عمومی و کاهش بزهکاری عنوان کرد.

کد مطلب 3788999

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها