دفتر امور خارجه در قزوین در صورت استاندارد سازی مجوز می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت خارجه و محمد رضایی مشاور این معاونت و میریان مسئول دفتر وزارت خارجه در قزوین ظهر پنجشنبه با استاندار قزوین دیدار و گفتگو کردند.

این دیدار درپی بروز برخی مشکلات در ادامه فعالیتهای دفتر وزارت خارجه دراستان ازجمله کمبود نیروی انسانی کارشناس، خودرو و تامین منابع مالی در دفتر استاندار تشکیل شد تا با کمک استانداری بخشی از این نیازها تامین شود.

حسن قشقاوی در این نشست اظهارداشت:بسیار خرسندم به عنوان نمایندگی مجلس در دوره های گذشته به عنوان سخنران موافق در استان شدن قزوین تاثیرگذار بودم و امروز توانمندی های این منطقه در حال شکوفایی است.

وی افزود: ظرفیت های استان شما موجب شد با همکاری دکتر صالحی دفتر نمایندگی وزارت خارجه را در قزوین راه اندازی کنیم و در کنار آن راه اندازی موزه نیز به زیبایی این مکان افزود و تعیین مکانی تاریخی برای این دفتر شاید در کشور بی نظیر باشد و جایگاه دفتر را بالا برده است.

قشقاوی بیان کرد: از مجموع ۲۸ دفتر وزارت خارجه در استانهای مختلف تعداد ۱۷ دفتر دارای مجوز مصوب است و بقیه از جمله قزوین هنوز مجوز ندارد که این موضوع مشکلاتی را ایجاد می کند.

معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت خارجه یادآورشد: در صورت دریافت مجوز می توان ردیف بودجه برقرار و امکانات حداقلی را تامین کرد اما در حال حاضر دفتر قزوین با کمبود نیروی کارشناسی و امور بین الملل و خدماتی وخودرو مواجه است که شرایط استاندارد آن را تنزل داده است.

وی گفت: برای رسیدن به شرایط استاندارد و دریافت مجوز که بزودی با اعزام کارشناس موضوع بررسی خواهد شد باید بسرعت حداقل دو نیروی انسانی و یک دستگاه خودرو و هزینه حداقلی در ماه به عنوان تن خواه تامین شود که از استاندار قزوین انتظار مساعدت داریم.

قشقاوی اظهارداشت: قزوین با داشتن واحدهای صنعتی و کشاورزی مهم و ظرفیت های گردشگری بستر بسیار خوبی برای حضور میهمانان خارجی است و استقرار دفتر برای آینده استان بسیار ضروری است و حتی باید آن را تقویت کنیم.

وی اضافه کرد: نمایندگی وزارت خارجه در استان قزوین باید تقویت شود زیرا در همین مدت کوتاه ازطریق دفتر هفت هزار تضمین اسناد تجاری و دانشجویی صورت گرفته و در صورت راه اندازی فرودگاه شما می توانید دراین دفتر ویزا هم صادر کنید و در پذیرش هیئت ها نیز تسهیل گر باشید.

قشقاوی بیان کرد: هیئت های پارلمانی خارجی که به تهران سفر می کنند می توانند به قزوین نیز عزیمت کنند و با ظرفیت های استانها آشنا شوند و دفتر وزارت خارجه می تواند این بستر را فراهم کند.

معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت خارجه تصریح کرد: فعالیت های دفتر نباید کم اهمیت و کوچک شمرده شود بلکه با تقویت آن می توانید خدمات خوبی را به شهروندان و صنعتگران و هیئت های اعزامی به خارج و یا پذیرش هیئتها ارائه کنید.

گزارش مهر نتیجه داد

خبرگزاری مهر استان قزوین در ماه گذشته پس از بروز مشکل برای فعالیت این دفتر ضمن تهیه گزارشی جامع از اهمیت فعالیت این دفتر و بیان مشکلات آن دقیقا همه این موارد که معاون کنسولی وزارت خارجه به آن اذعان داشت مطرح کرد و ضمن گفتگو با استاندار قزوین دغدغه مردم را از تعطیلی آن منعکس کرد که با حمایت و تاکید استاندار و قول مساعد برای پیگیری موضوع و جلوگیری از تعطیل شدن آن امروز پس از حضور معاون کنسولی وزارت خارجه مقدمات رفع موانع و حل مشکلات موجود برداشته شد.