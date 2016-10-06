معرفی رئیس هیات فوتبال خراسان شمالی با انتصاب مهدی تاج

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، طی حکمی از سوی مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، حسین جعفرزاده به عنوان رئیس هیات فوتبال استان خراسان شمالی و به مدت ۴ سال منصوب شد.

در بخشی از حکم تاج به جعفرزاده آمده است: احتراما نظر به تجارب ارزنده و سوابق درخشان فعالیت های جنابعالی در زمینه رشد و توسعه فوتبال و با توجه به برگزاری مجمع انتخاباتی به موجب این ابلاغ به مدت ۴ سال به سمت رئیس هیات فوتبال استان خود منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از نیروهای کارآمد و هماهنگی با اداره کل ورزش و جوانان استان بر اساس سیاست ها و برنامه های فدراسیون حداکثر اهتمام را برای اراده بهینه امور جاری فوتبال به عمل آورده و در انجام وظایف خطیری که بر عهده دارید با عنایت به اساسنامه و مقررات جاری در امر توسعه و گسترش این رشته فراگیر و پر طرفدار و جذاب موفق باشید.