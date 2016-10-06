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۱۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۰۴

معرفی رئیس هیات فوتبال خراسان شمالی با انتصاب مهدی تاج

معرفی رئیس هیات فوتبال خراسان شمالی با انتصاب مهدی تاج

رئیس فداسیون فوتبال در حکمی رئیس هیات فوتبال استان خراسان شمالی را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، طی حکمی از سوی مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، حسین جعفرزاده به عنوان رئیس هیات فوتبال استان خراسان شمالی و به مدت ۴ سال منصوب شد.
در بخشی از حکم تاج به جعفرزاده آمده است: احتراما نظر به تجارب ارزنده و سوابق درخشان فعالیت های جنابعالی در زمینه رشد و توسعه فوتبال و با توجه به برگزاری مجمع انتخاباتی به موجب این ابلاغ به مدت ۴ سال به سمت رئیس هیات فوتبال استان خود منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از نیروهای کارآمد و هماهنگی با اداره کل ورزش و جوانان  استان بر اساس سیاست ها و برنامه های فدراسیون حداکثر اهتمام را برای اراده بهینه  امور جاری فوتبال به عمل آورده و در انجام وظایف خطیری که بر عهده دارید با عنایت به اساسنامه و مقررات جاری در امر توسعه و گسترش این رشته فراگیر و پر طرفدار و جذاب موفق باشید.
کد مطلب 3789004
زینب حاجی حسینی

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