نشان ابوذر به دو شهید حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان اعطا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آیین آغاز سال تحصیلی حوزه های علوم اسلامی دانشگاهیان صبح امروز با حضور حجت الاسلام محمد محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در مسجد دانشگاه تهران برگزار شد.

در این مراسم نشان ابوذر به دو شهید حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان شهید مدافع حرم، حجت الاسلام سلمانیان که از اساتید حوزه علوم اسلامی دانشجویان بود و مرحوم حجت الاسلام کرامت که در راه سفر تبلیغی و بازگشت از اجلاسیه حوزه، دارفانی را وداع گفت اعطاء شد.

همچنین از کتاب های «فضای مجازی مناسب پیرامون کودک»، گردآورنده، صدیقه صادق زاده، «تربیت اقتصادی کودک» مولفان، فاطمه حسین زاده سرشکی، الهام باقری، پریسا میرزائی، «تربیت جنسی کودک» مولفان هانیه جهانی، زهرا بهمن آبادی، محدثه جهانشاهی، «شعرهای خوب برای بچه های خوب» گردآورندگان، لطیفه سمیادی، زهرا سیمیاری، سیما صفاری و فاطمه کمال زاده رونمایی شد.