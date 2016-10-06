۳۰۰۰ میلیارد ریال برای درمان مددجویان کمیته امداد هزینه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد، صبح پنج شنبه رئیس و اعضای هیئت امنای کمیته امداد با آیت الله سید احمد علم الهدی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد، دیدار و گفتگو کردند.

مهندس سید پرویز فتاح رئیس کمیته امداد، در این دیدار با اشاره به رویکرد این نهاد در محرومیت زدایی، گفت: کمیته امداد تلاش کرده است با توانمندسازی خانواده های محروم و نیازمند باعث خودکفایی اقتصادی آنان شود.

وی از مشهد به عنوان پایگاه فرهنگی این نهاد یاد کرد و افزود: برای فراهم کردن بستر زیارت محرومان توسعه اماکن و زائر سرای ارزان قیمت را در این استان مدنظرقرار دادیم که خوشبختانه رضایت خوبی در مددجویان بوجود آورد.

فتاح با اعلام اینکه در سال گذشته ۸۰ هزار مددجو زیارت اولی به مشهد مقدس مشرف شده اند، افزود: برنامه ریزی لازم برای اعزام ۱۲۰ هزار زائر مددجو در سال جاری انجام شده است که البته با تغییرات و تحولات اخیر در آستان قدس رضوی، این نهاد جلوتر از کمیته امداد حرکت می کند که با این اقدام آمار مددجویان اعزامی افزایش خواهد یافت.

وی زیارت امام رضا را بالاترین هدیه به مددجویان عنوان و خاطر نشان کرد: در کنار اعزام زائران به مشهد، برنامه‌های فرهنگی هم برای توانمندسازی فکری آنان تدارک دیده شده است.

فتاح با بیان اینکه مسکن اولویت اصلی در سبد خانوار مددجو است، ادامه داد: چنانچه مسکن مددجویان تامین شود مسائل دیگر بهتر قابل حل خواهد بود، برای این امر با استفاده از تمام امکانات گامهایی برداشته شده است و بر خروج بیشتر نسبت به ورود مددجو تاکید داریم.

رئیس کمیته امداد با بیان اینکه تقویت زکات موجب آبادانی کشور می شود، تصریح کرد: در شورای مرکزی زکات پیگیر هزینه کرد زکات برای امور عمرانی محرومان هستیم.

وی به تحت پوشش قرار داشتن بیمه تکمیلی مددجویان و تخصصی شدن خدمات کمیته امداد اشاره کرد و افزود: این نهاد سه هزار میلیارد ریال برای امور درمانی مددجویان در سال گذشته هزینه کرده است.

فتاح با اشاره به امضای تفاهم نامه مشترک بین کمیته امداد و آستان قدس رضوی یادآور شد: تامین مسکن مددجویان به عنوان اولویت اصلی قرار دارد که با ورود جدی این نهاد امیدواریم گامهای خوبی برداشته شود.

حجت الاسلام کازرونی رئیس هیئت امنای کمیته امداد نیز در این جلسه با بیان اینکه کار کمیته امداد کمک به افراد نیازمندی است که به خاطر مسائل مالی و اقتصادی مورد توجه اجتماعی قرار ندارند، گفت: در حکم رهبری و انتصاب مهندس فتاح در سال ۹۴ تاکید و هدف بر توانمندسازی مستضعفان و محرومان قرار دارد که خوشبختانه از سال گذشته تا کنون اقدامات خوبی در توانمندسازی نیازمندان صورت گرفته است.

افتتاح فاز اول زائرسرای ارزان قیمت

سید مرتضی بختیاری عضو هیئت امنای کمیته امداد و قائم مقام آستان قدس رضوی از افتتاح فاز اول زائرسرای ارزان قیمت چهار هزار نفری تا پایان سال جاری با همت آستان قدس رضوی خبر داد و تصریح کرد: هر هفته جلسه ای با حضور نهادهای حمایتی برای ساکنان در مناطق محروم با اولویت استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی و سیستان و بلوچستان تشکیل شده که رسیدگی به مسکن، اشتغال و درمان مورد توجه قرار گرفته است.

آیت الله سید احمد علم الهدی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی نیز در این دیدار با بیان اینکه کمیته امداد صرف نظر از رسالت امدادی و محروم پروری، به عنوان محور اقتدار نظام مطرح می شود که بار انقلاب را از ابتدای پیروزی انقلاب به دوش می کشد، گفت: کمیته امداد باید از افراد فقیر حمایت کند و نگذارد به این افراد که پایگاه نظام و انقلاب هستند آسیبی وارد شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی بیان کرد: وجود تشکیلاتی همچون کمیته امداد لازم و افزایش قدرت روز به روزش ضروری است، آستان قدس رضوی در خراسان رضوی حرکتهای شایسته ای تحت عنوان محرومیت زدایی انجام داده است، که کمیته امداد از این اقدامات برای توسعه کار و فعالیت خود بهره مند شده است.

آیت الله سید احمد علم الهدی کمیته امداد را بستری لازم برای فعالیتهای آستان قدس دانست و خاطر نشان کرد: نمونه این اقدامات حضور زائر اولی ها در حرم رضوی است که این دست اقدامات باید به صورت ملی درآید؛ با وضع اقتصادی ای که کشور با آن رو به رو است، قربانی نخست وضع اقتصادی فقرا هستند.

وی اظهارکرد: توسعه کیفی امکانات و خدمات فعالیت های کمیته امداد به عنوان اصلی مهم است که هم موجب رفع محرومیت می شود و هم اینکه حافظان انقلاب و نظام در زیر بار فشار اقتصادی از دست نروند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی مسئله زائر سرای ارزان قیمت را اقدامی شایسته و موفق دانست و گفت: اینکه فقرا را برای زیارت بیاورند علاوه بر اینکه بار معنوی و مذهبی دارد، در ساخت و سازهای فرهنگی حرم رضوی و آستان قدس هم اثر مثبتی می گذارد.