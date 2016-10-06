آموزه های دفاع مقدس باید در جامعه مورد استفاده قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین حیدر مصلحی ظهر پنجشنبه در تودیع و معارفه مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان با اشاره به اهمیت فعالیت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس افزود: امروز مقام معظم رهبری خواهان توجه به نفوذ و تفکر صهیونیستی هستند تا دچار تفکرات اموی نشویم چرا که یهود و صهیونیسم امروز برای نفوذ سرمایه‌گذاری می کنند.

وی با بیان اینکه مدیریت امام حسین(ع) برای پیشبرد اهداف انقلاب باید برای ما سرمشق باشد و بدانیم چطور با رویدادهای مختلف برخورد کنیم عنوان کرد: سن کم مدافعان حرم نشان دهنده موفقیت انقلاب اسلامی است که توانسته ایم آرمان شهدا را به جوانان منتقل کنیم.

رئیس سازمان نشر آثار و حفظ ارزش‌های مشارکت روحانیت در دفاع مقدس اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران ۳۸ سال است که در حال دفاع از آرمان‌های انقلابی و جنگ با استکبار جهانی است اما دوران دفاع مقدس و جنگ ۸ سال با رژیم بعث عراق دورانی ویژه بود.

مصلحی افزود: در دوران دفاع مقدس هدف اصلی دشمن از بین بردن خود انقلاب اسلامی بود چراکه در آن دوران همه کشورهای غربی بر علیه ایران متحد شده بودند.

وی ادامه داد: حضرت امام خمینی (ره) در آن دوران با ویژگی‌های الهی خود مردم را پای جنگ و صحنه‌های ایثار و شهادت کشاندند و مردم نیز با تبعیت از رهبری آن فقید سرنوشت جنگ را به نفع ایران رقم زدند.

مصلحی با اشاره به نقش کشورهای مرتجع منطقه در حمایت از رژیم بعث عراق در آن دوران گفت: ولیعهد عربستان چندی پیش در حضور رسانه‌ها صراحتاً اعلام کرد که این کشور ۴۰ میلیارد دلار در جنگ عراق و ایران به صدام کمک کرده است.

جانشین قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیز در این مراسم اظهار داشت: امروز دشمن به سرکردگی صهیونیست‌ها در پی اجرای پروژه نفوذ و انحراف است و صهیونیست‌های تحت حمایت غرب برای تضعیف مسلمانان سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای انجام داده‌اند.

سردار مجید ارجمندفر اضافه کرد کرد: مقام معظم رهبری با حساسیت و اشراف مثال‌زدنی هشدارهای لازم در مورد مسئله نفوذ صهیونیستی بر امور مسلمانان را اعلام کرده و اهمیت توجه به این مهم را روشن کرده‌اند.

وی گفت: انتقال مفاهم عاشورایی به واسطه نقش آفرینی حضرت زینب (ع) و امام سجاد (ع) واقعیت پیدا کرده و نسل به نسل استمرار یافته بنابراین انتقال ارزشها و آثار دفاع مقدس ایران اسلامی نیز باید با این رویکرد به نسل‌های آینده کشور انجام پذیرد.

مدیرکل سابق بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس آذربایجان غربی نیز در این مراسم اظهار داشت:: در دوره مدیریتی اخیر ۱۳ جلد کتاب با محتوای دفاع مقدس در بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس آذرایجان غربی چاپ و منتشر شد.

سردار سعید قربان نژاد افزود: در سال ۹۶ نتایج بخشی دیگر از آثاری که در این مدت به انجام رسیده به ثمر خواهد نشست و در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

سردار محسن تیموری مدیرکل جدید حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان‌غربی نیز به‌عنوان آخرین سخنران این مراسم، ضمن تقدیر از تلاش‌های مدیرکل سابق، از همت خود برای ارتقای سطح فعالیت‌های مختلف بنیاد در استان خبر داد و از تمام کارمندان، محققین و نویسندگان حوزه دفاع‌مقدس استان برای این امر کمک‌خواهی کرد.

در این مراسم با تقدیر از سردار سعید قربان نژاد مدیرکل پیشین، سردار امیر تیمورنژاد به عنوان مدیر کل جدید بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس آذربایجان غربی معرفی شد.