تشرف ۱۲۰ هزار مددجوی کمیته امداد به حرم رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح ظهر پنجشنبه در دیدار با آیت الله علم‌الهدی که در محل دفتر امام جمعه مشهد برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به تاکید رهبری بر محرومیت‌زدایی، کمیته امداد امام خمینی(ره) این مهم را در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: مشهد پایگاه فرهنگی کمیته امداد است در همین راستا برای فراهم کردن بستر زیارت محرومان توسعه اماکن و زائر سرای ارزان قیمت در حال انجام است که خوشبختانه این موضوع رضایت خوبی در مددجویان بوجود آورده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) عنوان کرد: در سال گذشته ۸۰ هزار محروم و مددجو به پابوسی امام رضا(ع) مشرف شدند که در سال جاری هدف‌گذاری شده تا ۱۲۰ هزار زائر مددجو افزایش پیدا کند.

وی تصریح کرد: البته با تغییرات و تحولات اخیر در آستان قدس رضوی، این دستگاه جلوتر از کمیته امداد حرکت می‌کند که با این اقدام این رقم افزایش پیدا می‌کند.

فتاح عنوان کرد: زیارت امام رضا(ع) بالاترین هدیه به مددجویان است در همین راستا ضمن فراهم کردن شرایط زیارت، برنامه‌های فرهنگی مناسبی نیز برای آنان تدارک دیده شده است.

وی با بیان اینکه مسکن اولویت اصلی در سبد خانوار مددجویان کمیته امداد است، افزود: اگر نیاز مسکن مددجو را برطرف کنیم مسائل دیگر قابل حل‎تر است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) بیان کرد: زکات موجب آبادانی هر جامعه است که در شورای مرکزی پیگیر هزینه کرد زکات برای امور محرومین نسبت به عمرانی هستیم.

وی از تحت پوشش قرار داشتن بیمه تکمیلی مددجویان و تخصصی شدن خدمات کمیته امداد گفت و اظهار کرد: در سال گذشته این نهاد ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای امور درمانی مددجویان هزینه کرده است.

وی به امضای تفاهم نامه مشترک بین کمیته امداد و آستان قدس رضوی اشاره کرد و افزود: مسکن به عنوان اولویت اصلی قرار دارد که با ورود جدی این نهاد امیدواریم گام‌های خوبی در این زمینه برداشته شود.