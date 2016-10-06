اولین بخشدار زن آذربایجان غربی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری آذربایجان غربی، در جلسه شورای اداری شهرستان میاندوآب و با حضور مدیر کل سیاسی، انتخابات و مدیر کل امور بانوان استانداری آذربایجان غربی و مسئولان محلی، آیین تودیع و معارفه بخشداران مرکزی میاندوآب برگزار شد.

در بخشی از این حکم آمده است: سرکار خانم خاکپور بنا به پیشنهاد فرماندار شهرستان میاندوآب جنابعالی را به عنوان بخشدار مرکزی آن شهرستان منصوب می نمایم.

انتظار دارد در گسترش تعالیم ارزش های اسلامی، پیروی از منویات مقام معظم رهبری، پیشبرد دقیق مصوبات و سیاست های دولت تدبیر و امید، پاسداری از اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران، امنیت مردم و کمک به محرومان، به کار گیری و تقویت افراد متعهد و کارآمد و حفظ و حراست از بیت المال جدی و کوشا باشید.

در این جلسه همچنین از خدمات سعید مقدم بخشدار پیشین بخش مرکزی میاندوآب تقدیر شد.

بعد از انتصاب یک خانم به عنوان معاون فرمانداری شهرستان ماکو، این دومین انتصاب دولت تدبیر و امید در آذربایجان غربی است که امورات اجرائی سیاسی و اجتماعی را به قشر بانوان می سپارد.

شهرستان میاندوآب دارای سه شهر شامل میاندوآب، چهاربرج و باروق و سه بخش از جمله مرکزی، باروق و مرحمت آباد به مرکزیت میاندوآب است.

شهرستان میاندوآب با بیش از ۲۶۰ هزار نفر جمعیت در جنوب آذربایجان غربی واقع شده است.