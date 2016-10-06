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۱۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۴۹

استاندار ناکوروی کنیا:

زمینه های خوبی برای همکاری دربخش کشاورزی بین ایران وکنیا وجوددارد

زمینه های خوبی برای همکاری دربخش کشاورزی بین ایران وکنیا وجوددارد

زنجان-استاندار ناکوروی کنیا گفت: زمینه های خوبی برای همکاری دربخش کشاورزی بین ایران وکنیا وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، کینوتهیا ام.بوگوآ ظهر پنج شنبه در جمع فعالان اقتصادی استان زنجان اظهار داشت: استان ناکوروی کنیا یک استان مستعد در حوزه کشاورزی بوده و استان زنجان نیز استانی با ظرفیت های زیاد در این بخش است.

وی با بیان اینکه این دو استان می توانند در بخش کشاورزی همکاری های خوبی داشته باشند، افزود: استان ناکوروی کنیا فاصله یک و نیم ساعته با پایتخت کشور دارد و موقعت جغرافیایی آن به لحاظ نزدیکی به پایتخت مشابه است.

استاندار ناکوروی کنیا به شناخت نشدن کشورش در خصوص ظرفیت ها و قابلیت های اقتصادی کشور ایران اشاره کرد و اظهار داشت: قبل از برقراری ارتباط لازم بین دو کشور اطلاعات خوبی در خصوص ظرفیت های ایران نداشتیم و با سفر به ایران و برخی استان ها همچون زنجان شاهد قابلیت های زیاد کشاورزی و صنعتی هستیم.

ام.بوگوآ با بیان اینکه کشور کنیا دارای قابلیت های مناسب اقلیمی برای کشاورزی است، افزود: ظرفیت های خوبی در تولید برخی محصولات کشاورزی همچون گوجه فرنگی، پیاز، سیب زمینی و کلم در این کشور وجود دارد.

وی فرصت به وجود آمده برای حضور در استان زنجان در شرایط افزایش تعاملات اقتصادی دو کشور را مغتنم شمرد و تاکید کرد: باید از این فرصت استفاده بهینه صورت گیرد.

استاندار ناکوروی کنیا به ظرفیت های موجود در این کشور اشاره کرد و گفت: تولید انرژی پاک، قابلیت های چرم، مواد غذایی و بهداشتی و توریسم برای حضور سرمایه گذاران مناسب است.

ام.بوگوآ  به ساختار سیاسی و اجتماعی کشور کنیا اشاره و خاطر نشان کرد: این کشور دارای ۴۷ استان(ناحیه) و دو نوع حکومت مرکزی و محلی است که در حکومت محلی، هر استان حق انتخاب استاندار و دایر کردن مجلس را دارد.

وی با بیان اینکه امروز کشور کنیا با کشورهای مراودات تجاری دارد که فاصله زیادی باهم دارند، افزود: برخی از این کشورها سه برابر ایران با کشور کنیا فاصله دارند. کشور چین امروز دامنه فعالیت خود را در این کشور بسیار زیاد کرده است.

کد مطلب 3789039

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