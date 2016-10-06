بشرویه بیشترین مشارکت در سرشماری نفوس و مسکن خراسان جنوبی را دارد

حسین مرادی سرپرست فرمانداری شهرستان بشرویه در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: خوشبختانه تاکنون مردم شهرستان بشرویه بیشترین آمار مشارکت را در سطح استان در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: این امر نشان از فرهنگ و سواد رسانه ای بالای مردم شهرستان بشرویه دارد.

مرادی اظهار امیدواری کرد و گفت: سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن گامی در تحقق اقتصاد مقاومتی از سوی دولت بود که مردم بشرویه با میزان مشارکت بالای خود به این امر مهم جامه عمل پوشاندند.

سرپرست فرمانداری بشرویه بیان کرد: بشرویه یکی از چند شهرستان پیشرو در امر سرشماری اینترنتی در سطح کشور نیز بوده است.

وی از مردم خواست تا این مشارکت را بیش از پیش افزایش دهند.

مرادی بیان کرد: هم اکنون سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن در ادارات و مسجد موسی بن جعفر(ع) بشرویه به صورت رایگان برای متقاضیان انجام می‌شود.