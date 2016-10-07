۶دلیل استیضاح وزیرعلوم/ ورود کمیسیون آموزش به مساله دانشگاه شریف

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح استیضاح محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مجلس گفت: این طرح در مجلس کلید خورده است و نمایندگان در حال جمع آوری امضاء هستند و در صورتی که امضاء ها به حد نصاب برسد، این طرح به هیأت رئیسه مجلس ارایه می شود.

وی با اشاره به دلایل استیضاح وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: برخی از مسایل فرهنگی دانشگاه ها، مساله درج عکس سرکرده گروهک منافقین در کتاب معرفی دانش آموختگان دوره هفتم دانشگاه صنعتی شریف، برخی از انتصاباتی که در حوزه وزارت علوم و دانشگاه ها صورت گرفته، عدم اجرای سند دانشگاه اسلامی، بورسیه ها و عدم رشد علمی کشور برخی از دلایل نمایندگان است که برای استیضاح وزیرعلوم مطرح شده بود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتشار عکس سرکرده گروهک منافقین در کتاب معرفی دانش آموختگان دوره هفتم دانشگاه صنعتی شریف گفت: کمیسیون آموزش ۱۰۰ درصد به این مساله ورود خواهد کرد.

به گزارش مهر اخیرا، انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف عکس سرکرده گروهک منافقین را در کتاب معرفی دانش آموختگان دوره هفتم این دانشگاه منتشر کرد.