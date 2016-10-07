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۱۶ مهر ۱۳۹۵، ۹:۵۰

در گفتگو با مهر اعلام شد:

۶دلیل استیضاح وزیرعلوم/ ورود کمیسیون آموزش به مساله دانشگاه شریف

۶دلیل استیضاح وزیرعلوم/ ورود کمیسیون آموزش به مساله دانشگاه شریف

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون آموزش ۱۰۰ درصد به مساله انتشار عکس سرکرده گروهک منافقین در کتاب معرفی دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف ورود خواهد کرد.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح استیضاح محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مجلس گفت: این طرح در مجلس کلید خورده است و نمایندگان در حال جمع آوری امضاء هستند و در صورتی که امضاء ها به حد نصاب برسد، این طرح به هیأت رئیسه مجلس ارایه می شود.

وی با اشاره به دلایل استیضاح وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: برخی از مسایل فرهنگی دانشگاه ها، مساله درج عکس سرکرده گروهک منافقین در کتاب معرفی دانش آموختگان دوره هفتم دانشگاه صنعتی شریف، برخی از انتصاباتی که در حوزه وزارت علوم و دانشگاه ها صورت گرفته، عدم اجرای سند دانشگاه اسلامی، بورسیه ها و عدم رشد علمی کشور برخی از دلایل نمایندگان است که برای استیضاح وزیرعلوم مطرح شده بود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با  اشاره به انتشار عکس سرکرده گروهک منافقین در کتاب معرفی دانش آموختگان دوره هفتم دانشگاه صنعتی شریف گفت: کمیسیون آموزش ۱۰۰ درصد به این مساله ورود خواهد کرد.

به گزارش مهر اخیرا، انجمن فارغ التحصیلان  دانشگاه صنعتی شریف عکس سرکرده گروهک منافقین را در کتاب معرفی دانش آموختگان دوره هفتم این دانشگاه منتشر کرد.

کد مطلب 3789049
زهرا سیفی

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    نظرات

    • رضا احدی ۲۱:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۶
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      سلام. از وزیر محترم سوال بپرسید چرا رئیس دانشگاه یاسوج بدون در نظر گرفتن رزومه افراد و حتی بدون اینکه نظر گروههای آموزشی را جویا شود، به طور مستقیم برای تمام بورسیه ها عدم نیاز میدهد؟؟؟. در پیگیری اولیه مشخص شده که رئیس دانشگاه به پشتوانه و دستور وزیر و معاونین چنین کاری انجام میدهد.
    • دانشجوی دکتری ۱۷:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۷
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      از وزیر علوم بپرسید چرا در دانشگاه کاشان دانشجوی دکتری خودکشی کرد چرا در دانشگاه کاشان اساتید را اخراج می کنند چرا در دانشگاه کاشان برخی دانشکده ها و پژوهشکده های مهم را تهدید و تعطیل می کنند چرا معاون آموزشی دانشگاه در همه امور دخالت کرده و در دانشگاه خفقان ایجاد کرده چرا استاد های با رزومه قوی اخراج شده ودانشجویان خود معاون آموزشی با رزومه کم جذب می شوند؟

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