تیم فوتبال پاس همدان در شرایط خوبی قرار دارد

رضا طلایی منش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تیم فوتبال پاس همدان اظهار داشت: درحال حاضر شرایط خوبی داریم و از لحاظ جسمانی و روحی و روانی در شرایط مناسبی قرار گرفته ایم و تمرینات به‌طور منظم دنبال می‌شود.

وی افزود: وقفه‌ای که به دلیل برگزاری جام حذفی در لیگ دسته دوم فوتبال ایجاد شد به سود تیم پاس بود تا عقب‌ماندگی خود را ازلحاظ تاکتیکی و بدنی جبران کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پاس همدان با اشاره به باخت هفته گذشته تیم فوتبال پاس برابر نیروی زمینی تهران گفت: اخراج و مصدومیت دروازه‌بان پاس برنامه‌های ما را به هم‌ریخت درحالیکه در زمینه فنی و تاکتیکی بازی را خوب جلو بردیم.

طلایی منش بابیان اینکه در فوتبال همیشه بردوباخت وجود دارد و این باخت نیز آخرین باخت پاس نخواهد بود، گفت: کسب یک پیروزی آخرین پیروزی ما نیست و باید بازی به بازی و با تمرکز بالا پیش برویم.

وی با اشاره به دو بازی خانگی پاس در هفته‌های پیش رو بیان کرد: هف سمنان و شاهین بوشهر از تیم‌های خوب لیگ دسته دوم هستند و این دو بازی برای ما حکم فینال شش امتیازی را خواهد داشت و اگر بخواهیم شرایط خود را در جدول بهتر کنیم باید امتیاز کامل این دو بازی را کسب کنیم.

طلایی منش با اشاره به بالا رفتن سطح کیفی لیگ دسته دوم فوتبال گفت: چند سالی است که انجام بازی فوتبال در ایران دشوار شده و این موضوع به تمام لیگ‌های فوتبال از لیگ برتر تا لیگ دسته سوم مربوط می‌شود و تضمینی نیست که تیمی صعود کند و یا سقوط نکند چراکه هر بازی در لیگ دسته دوم برای ما یک جنگ ۹۰ دقیقه‌ای برای کسب ۳ امتیاز است که تا پای جان برای آن خواهیم جنگید.

وی یادآور شد: در این ماراتن سخت تیمی پیروز است که ساماندهی و برنامه‌ریزی مناسبی انجام داده باشد.

سرمربی تیم فوتبال پاس همدان در پاسخ به خبرنگار مهر در رابطه با میزان قرارداد پرداختی بازیکنان و کادر فنی تا این هفته بیان کرد: ازلحاظ مالی فعلاً صحبت نمی‌کنم و سئوال‌های فنی را پاسخگو هستم.