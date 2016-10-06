۷۰ درصد از خدمات بهزیستی استان در شهرستان کرمانشاه است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر امید قادری ظهر امروز پنج شنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس بهزیستی شهرستان کرمانشاه گفت: کار در بهزیستی با سایر دستگاه ها و حوزه ها به لحاظ پیچیدگی و گستردگی جامعه هدف بسیار سنگین تر است.

وی افزود: سازمانی با طیف وسیعی از کار، اما متاسفانه از امکانات رفاهی محدود برای پرسنل بر خوردار است. پرسنلی که در این مجموعه بخشی از زندگی خود را وقف کار کرده اند.

قادری خاطر نشان کرد: کسی که قصد کار در بهزیستی را دارد باید دارای روحیه ایثار و عشق به کار باشد.

مدیر کل بهزیستی یاداور شد: ۷۰ درصد از فعالیت های سازمان بهزیستی در شهرستان کرمانشاه و اکثر فعالیت ها نیز با محوریت کرمانشاه است. چرا که در این شهر با مشکلاتی مانند فقر، حاشیه نشینی، اعتیاد، آسیب های اجتماعی مواجه ایم و لازم است برای رفع این مشکلات برنامه ریزی دقیقی صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه، خدمت گذاری در نظام جمهوری اسلامی یک تکلیف است گفت: همه مسئولیت ها بر اساس تکلیف است و باید ادعای ریاست طلبی نداشته باشیم.

قادری به تلاش های رئیس سابق بهزیستی کرمانشاه اشاره کرد و گفت: انتصاب خانم شریفی به عنوان رئیس جدید، بر اساس شایسته سالاری است. لذا رئیس جدید نیز باید وقت بیشتری بر نظارت کار بگذارد.

وی افزود: کار در بهزیستی نیازمند تعامل بین بخشی بوده و کارکنان بهزیستی باید به این موضوع توجه کنند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه یاد آور شد: در اکثر شهرستان ها اعتبار داده به بهزیستی محدود است و نیازمند توجه بیشتر به بهزیستی هستیم. چراکه گستره کار در این سازمان بالاست.

وی افزود: بهزیستی استان کردستان چهار برابر کرمانشاه اعتبار دریافت کرده و باید به بهزیستی کرمانشاه به خصوص در بحث عمرانی و اعتباری توجه شود.

در پایان این مراسم از زحمات اردشیر فتحی رئیس اسبق بهزیستی شهرستان کرمانشاه قدردانی و زهره شریفی به عنوان رئیس جدید بهزیستی کرمانشاه معرفی شد.