تکمیل تالار مرکزی ساری به ۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر کاراندیش بعدازظهر پنجشنبه در نشست با استاندار مازندران موضوع تالار مرکزی ساری را مطرح و اظهار کرد: این تالار با ٩٠ درصد پیشرفت فیزیکی، برای تکمیل و بهره برداری به ٢٠ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که از شش میلیارد تومان اعتبار سال قبل، تنها سه میلیارد تخصیص یافته و ١٠ میلیارد تومان نیز اعتبار مصوب امسال است و امیدواریم با تخصیص مناسب و پیگیری های مدیران ارشد استان، تا پایان سال جاری این پروژه بزرگ را به سرانجام برسانیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به سفرهای استانی انجام شده در ٢٦ استان گفت: مازندران بیست و هفتمین استانی است که به شکل ستادی در برنامه سفر معاونت قرار گرفته و روز گذشته در چهار برنامه جداگانه، به بررسی وضعیت استان پرداختیم.

کاراندیش در تشریح این برنامه ها، اظهار داشت: روز گذشته در جلسه تخصصی مدیران کل ستادی با واحدهای زیرمجموعه اداری و مالی، نشست هم اندیشی با کارکنان اداره کل و ادارات ارشاد مازندران، جلسه شورای اداری با رؤسای ستادی و شهرستانی و بالاخره نشست با نمایندگان اصحاب فرهنگ و هنر استان، ارزیابی خوبی از وضعیت استان داشتیم که انشاءالله در سیاستگزاری های بعدی مورد نظر قرار خواهیم داد.

وی همچنین میانگین اعتبارات هزینه ای در ٢٦ استانی که سفر داشته اند را معادل ۷.۱ درصد از اعتبارات استانی اعلام کرده و افزود: هرچند اعتبارات هزینه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران به واسطه بالا بودن مجموع اعتبارات این استان، رقم بالاتری نسبت به سایر استان ها را نشان می دهد، اما به لحاظ درصد ، معادل ۶.۱ درصد از مجموع اعتبارات استانی و پایین تر از میانگین درصد استان های دیگر است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: در سه سال اخیر تلاش کرده ایم در ستاد وزارتخانه، اعتبارات ملی را به سمت استان ها سوق داده و بر همین مبنا، ٣٠ درصد از اعتبارات ملی در این راستا هدایت شد، همچنین برای تقویت انجمن های فرهنگی هنری کشور نیز حمایت های مستقیم را در دستور کار قرار داده و مبلغ ١٤٠ میلیون تومان ویژه انجمن های فرهنگی هنری استان مازندران اختصاص داده ایم که مرحله اول واریز به خزانه انجام شده و به زودی در اختیار هنرمندان استان مازندران قرار خواهد گرفت.

کاراندیش ضمن اشاره به کمبود نیرو در بدنه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان ها و شهرستان ها اشاره کرده و اظهار داشت: بخشی از این مشکل به خاطر پایه ضعیف این وزارتخانه از سال های گذشته و بخشی نیز به واسطه ایجاد شهرستان های جدید در سال های اخیر می باشد که لازم است برای تأمین نیروهای لازم اقدام جدی صورت پذیرد.