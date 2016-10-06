هشت کامیون آدامس قاچاق در استان بوشهر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر عباسزاده پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار با استاندار بوشهر اظهار داشت: امسال به نام سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نامگذاری شده است و مقابله و مبارزه با قاچاق کالا را به عنوان یکی از راهبردهای اساسی در دستور کار داریم.
وی با اشاره به اینکه یکی از منکرات اصلی اقتصادی، قاچاق کالا است، ادامه داد: تاکید ویژهای بر مقابله با قاچاقهای سازماندهی شده و قاچاقهای کلان داریم و کشفیات بسیار خوبی نیز در این زمیه داشتهایم.
فرمانده نیروی انتظامی استان بوشهر با تقدیر از نگاه ویژه استاندار به موضوع مبارزه با قاچاق کالا، تصریح کرد: در یکی از شهرهای ساحلی استان بوشهر هشت کامیون آدامس خارجی قاچاق به ارزش یک میلیارد تومان کشف شد.
وی با اشاره به اثرات مخرب قاچاق بر کالاهای داخلی، بیان کرد: توسعه شاخصهای امنیتی در بخشهای مختلف را به صورت ویژهای در دستور کار داریم و در این راستا از همه ظرفیتها استفاده میکنیم.
عباسزاده از کاهش وقوع جرایم خشن و همچنین افزایش کشفیات این جرایم در استان خبر داد و افزود: نیروی انتظامی استان بوشهر احاطه کاملی بر بخشهای مخلتف استان دارد و این موضوع باعث افزایش امنیت و احساس امنیت در جامعه شده است.
